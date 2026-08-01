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गुड़ाबांदा के जामबनी की जमीन 20, पोटका के छोटा हरियान की 19.53% तक महंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में भूमि की कीमतों में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि गुड़ाबांदा प्रखंड के जामबनी मौजा में हुई है। नई दर एक अगस्त से लागू होगी। बोली के लिए अनुमोदन लिया गया है, और मानगो अंचल की छिती बांकी मौजा की कृषि भूमि प्रति डिसमिल 20,000 रुपये है।

गुड़ाबांदा के जामबनी की जमीन 20, पोटका के छोटा हरियान की 19.53% तक महंगी

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम की ग्रामीण क्षेत्र की जमीन एक बार फिर महंगी हो गई है। अधिकतम 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। दर में सर्वाधिक वृद्धि गुड़ाबांदा प्रखंड के जामबनी मौजा की जमीन में हुई है। वहां की जमीन की दर में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिला अवर निबंधक उज्ज्वल मिंज ने इसकी पुष्टि की है। एक अगस्त से जमीन की नई दर प्रभावी हो जाएगी। निबंधन विभाग के नियमानुसार एक साल के अंतराल पर जमीन की दर की समीक्षा कर खरीद-बिक्री की नई दर तय की गई है। इसके लिए विभाग और जिला निबंधक सह उपायुक्त से अनुमति ले ली गई है।

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पूरे जिले में जमशेदपुर शहर से सटे मानगो अंचल के छोटा बांकी मौजा की जमीन प्रति डिसमिल सबसे महंगी है। वहां की कृषि भूमि 20 हजार रुपये प्रति डिसमिल है। मानगो अंचल के ही बधारडीह मौजा की जमीन 8650 रुपये प्रति डिसमिल है जो दूसरी सबसे महंगी भूमि है। गुड़ाबांदा की जामबनी की जमीन की दर भले सबसे अधिक बढ़ी है, परंतु वह मात्र 2381 से बढ़कर 2857 रुपये प्रति डिसमिल ही हो सकी है।

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