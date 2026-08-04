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भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, दस घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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बिक्रमगंज के बलुआही गांव में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों के बीच संघर्ष में लगभग दस लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार स्थानीय अस्पताल में किया गया। यह घटना बबन पासवान और विनोद सिंह के परिवारों के बीच हुई थी।

भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, दस घायल

बिक्रमगंज, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के बलुआही गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में करीब दस लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया। घटना बबन पासवान और विनोद सिंह के परिवार के बीच हुई।

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