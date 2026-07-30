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जमीन विवाद में दलित महिला से मारपीट का आरोप, जांच शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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तुलसीपुर के करैली मशहूल रननपुर में एक अनुसूचित जाति की महिला अनारकली के साथ जमीन विवाद के चलते हिंसा और जातिसूचक टिप्पणी हुई। आरोपी ने महिला को थप्पड़ मारे और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मामला वर्तमान में जांच में है।

जमीन विवाद में दलित महिला से मारपीट का आरोप, जांच शुरू

तुलसीपुर, संवाददाता। तहसील क्षेत्र के कोतवाली जरवा अन्तर्गत ग्राम करैली मशहूल रननपुर में जमीन विवाद को लेकर एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ मारपीट व जातिसूचक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। ग्राम धरुइनिया निवासी पीड़िता अनारकली पत्नी सबक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने तहरीर में बताया कि बीते 27 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे गांव के संतोष कुमार पुत्र शिवचरण उसके पिता की कृषि भूमि बटाई पर लेना चाहते थे। मना करने पर आरोपी ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। आरोप है कि इसके बाद महिला के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी।

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शोर सुनकर पति सबक, श्रीराम, काल सिंह, दिनेश सिंह समेत अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कराया। पीड़िता ने मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, मामले की जांच की जा रही है।

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