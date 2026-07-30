जमीन विवाद में दलित महिला से मारपीट का आरोप, जांच शुरू

तुलसीपुर, संवाददाता। तहसील क्षेत्र के कोतवाली जरवा अन्तर्गत ग्राम करैली मशहूल रननपुर में जमीन विवाद को लेकर एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ मारपीट व जातिसूचक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। ग्राम धरुइनिया निवासी पीड़िता अनारकली पत्नी सबक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने तहरीर में बताया कि बीते 27 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे गांव के संतोष कुमार पुत्र शिवचरण उसके पिता की कृषि भूमि बटाई पर लेना चाहते थे। मना करने पर आरोपी ने कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। आरोप है कि इसके बाद महिला के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी।