Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भू-विवाद में मारपीट, युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
Follow us on Google News
share

बिहरा थाना क्षेत्र के मुरबल्ला गांव में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें सुभाष शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सहरसा भेजा गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

भू-विवाद में मारपीट, युवक घायल

सत्तरकटैया। बिहरा थाना क्षेत्र के मुरबल्ला गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार परमेश्वरी शर्मा और दशरथ शर्मा के बीच लंबे समय से चल रहे भू-विवाद को लेकर विवाद बढ़ गया। मारपीट में परमेश्वरी शर्मा के पुत्र सुभाष शर्मा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिजनों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सहरसा भेजा। घटना की सूचना पर बिहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: सहरसा: जमीन विवाद में युवक घायल
ये भी पढ़ें:Kodarma News: डोमचांच में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लोग घायल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Saharsa Latest News Village अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।