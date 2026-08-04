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ग्राम हल्दौर व भागूवाला में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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बिजनौर, संवाददाता। डिप्टी कलेक्टर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद बिजनौर के ग्राम हल्दौर, परगना दारानगर, तहसील बिजनौर में

ग्राम हल्दौर व भागूवाला में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण

डिप्टी कलेक्टर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद बिजनौर के ग्राम हल्दौर, परगना दारानगर, तहसील बिजनौर में तथा तहसील एवं परगना नजीबाबाद के ग्राम भागूवाला में चकबन्दी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-52(1) के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन शासकीय गजट में कर दिया गया है।

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