अतिरिक्त रकबे को रोक सूची में डालने पर लगी रोक

सारण जिले में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब केवल अधिग्रहित भूमि पर ही खरीद-बिक्री पर रोक लगेगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। विभाग ने अतिरिक्त भूमि को रोक सूची में डालने पर रोक लगाई है, ताकि रैयतों को समस्या न हो।

अब सिर्फ अधिग्रहित भूमि पर ही रहेगी खरीद-बिक्री पर पाबंदी आम रैयतों और किसानों को अनावश्यक परेशानी को ले विभाग का निर्णय छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और रैयतों के हितों के अनुरूप बनाने की दिशा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा कदम उठाया है।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की स्पष्टता अब किसी भी विकास परियोजना के लिए जितनी भूमि का वास्तविक अधिग्रहण किया जाएगा, केवल उसी रकबे को रोक सूची में शामिल किया जाएगा। परियोजना क्षेत्र से बाहर की अतिरिक्त जमीन को रोक सूची में डालने पर विभाग ने रोक लगा दी है। विभाग के इस फैसले से सारण के हजारों रैयतों और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें वर्षों तक अपनी जमीन की खरीद-बिक्री पर अनावश्यक रोक के कारण परेशानी उठानी पड़ती थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने इस संबंध में जिलाधिकारी को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। पत्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान बरती जा रही अनियमितताओं और त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

योजना की समीक्षा और सुधार विभागीय समीक्षा में यह सामने आया कि कई जिलों में विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित सीमा से अधिक रकबे को भी रोक सूची में दर्ज कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप परियोजना से असंबंधित जमीन की खरीद-बिक्री भी वर्षों तक प्रभावित रहती है और संबंधित रैयतों को अपनी ही जमीन का निबंधन कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। विभाग ने इस व्यवस्था को गंभीर त्रुटि मानते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट कहा गया है कि जिस परियोजना के लिए जितनी भूमि का वास्तविक अधिग्रहण प्रस्तावित है, केवल उसी भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। अतिरिक्त रकबे को किसी भी circumstance में रोक सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे न केवल आम लोगों की परेशानी कम होगी, बल्कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।

फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई विभागीय समीक्षा में यह भी पाया गया कि भू-अर्जन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमानुसार अधिसूचना प्रकाशित की जाती है और उसकी प्रति जिला अवर निबंधक को भेजी जाती है, ताकि अधिग्रहित भूमि की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा सके। यदि अधिसूचना जारी होने के बाद भी कोई व्यक्ति संबंधित भूमि की खरीद-बिक्री करता है, तो इसे फर्जीवाड़े की श्रेणी में माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिला अवर निबंधकों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि अधिसूचना प्राप्त होते ही केवल अधिग्रहण के लिए अधिसूचित रकबे को ही रोक सूची में दर्ज किया जाए। किसी अतिरिक्त भूमि को इसमें शामिल नहीं किया जाए, ताकि आम रैयतों और किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

भविष्य की परियोजनाएँ मालूम हो कि सारण जिले में वर्तमान में कई सड़क, पुल, रेल, सिंचाई और अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए समय-समय पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे में विभाग के इस नए निर्देश से जिले के प्रभावित किसानों और भूमि स्वामियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। साथ ही, भूमि अधिग्रहण एवं निबंधन की पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और विवादरहित बनाने में भी यह निर्णय महत्वपूर्ण साबित होगा।