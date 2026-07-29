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किशनगंज : दोहरीकरण परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, ठाकुरगंज–पोठिया में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज। आलुआबाड़ी रोड–ठाकुरगंज रेलखंड के दोहरीकरण

किशनगंज : दोहरीकरण परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, ठाकुरगंज–पोठिया में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू

ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज। आलुआबाड़ी रोड–ठाकुरगंज रेलखंड के दोहरीकरण की वर्षों पुरानी योजना अब अमली जामा पहनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा चुकी है। भारत सरकार द्वारा राजपत्र में भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिसूचना प्रकाशित किए जाने के साथ ही परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिसूचना में ठाकुरगंज और पोठिया प्रखंड के अनेक मौजों की सैकड़ों भूखंडों को चिन्हित किया गया है। अब संबंधित रैयतों को अधिग्रहण के प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति या दावा प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। रेल मंत्रालय के अधीन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (निर्माण संगठन) ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत यह अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार चिन्हित भूमि का उपयोग रेलवे लाइन के दोहरीकरण एवं उससे जुड़े आवश्यक निर्माण कार्यों के लिए किया जाएगा। यदि किसी भू-स्वामी को अधिग्रहित की जा रही भूमि के विवरण पर आपत्ति है तो वह निर्धारित अवधि के भीतर जिला पदाधिकारी, किशनगंज के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है。

कई मौजों की जमीन होगी अधिग्रहित

अधिसूचना में ठाकुरगंज प्रखंड के कनकपुर, उदरागोरी, लखनधारा, खरना, बड़ा पोखर और कस्बा कालियागंज सहित कई मौजों की भूमि को शामिल किया गया है। वहीं पोठिया प्रखंड के चेचुआबाड़ी, हल्दीबाड़ी, शेखपुरा, सरोगोरा-1, सरोगोरा-2, पाटीलाभासा तथा पावाखाली मौजा के अनेक प्लॉट भी अधिग्रहण की जद में आए हैं। राजपत्र में प्रत्येक खाता, प्लॉट संख्या और प्रस्तावित अधिग्रहित क्षेत्रफल का विस्तृत ब्यौरा प्रकाशित किया गया है।

जरूरत के अनुसार ही ली जाएगी जमीन

रेलवे ने अधिकांश स्थानों पर पूरे प्लॉट का अधिग्रहण करने के बजाय केवल उतनी ही भूमि चिन्हित की है, जितनी दोहरीकरण, रेलवे ट्रैक, सुरक्षा कार्यों और अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक है। इससे कई भू-स्वामियों की शेष भूमि पूर्ववत उनके पास बनी रहेगी।

रैयतों ने शुरू किया दस्तावेजों का मिलान

अधिसूचना सार्वजनिक होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों के किसान और भू-स्वामी अपने खाता, प्लॉट और रकबे का मिलान करने में जुट गए हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के बाद ही अधिग्रहण की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

मुआवजा निर्धारण अगला चरण

फिलहाल जारी अधिसूचना केवल भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक कानूनी प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें मुआवजे की राशि, सर्किल रेट अथवा भुगतान की समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। भूमि का मूल्यांकन और मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया बाद में शुरू होगी।

सीमांचल को मिलेगा परिचालन का लाभ

आलुआबाड़ी रोड–ठाकुरगंज रेलखंड का दोहरीकरण पूरा होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों का संचालन अधिक सुगम होगा। ट्रेनों की क्रॉसिंग में लगने वाला समय कम होगा, मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की आवाजाही बढ़ेगी तथा सीमांचल का उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों से रेल संपर्क पहले से अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक प्रक्रिया कब शुरू हुई?
भूमि अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ शुरू हुई।

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