चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव की जमानत को चुनौती, याचिकाओं पर सुनवाई के लिए SC तैयार

दुमका कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट के 17 अप्रैल 2021 और चाईबासा कोषागार मामले में 9 अक्टूबर 2020 के आदेश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 4 हफ्ते बाद सुनवाई हो सकती है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Nisarg Dixit Mon, 04 Apr 2022 03:42 PM

