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राजस्थान कमाने गया मजदूर नौ माह से लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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राजस्थान के उदयपुर में मजदूरी करने गए बभनी क्षेत्र के 51 वर्षीय श्रमिक लालमन पिछले नौ महीने से लापता हैं। परिवार ने ठेकेदार पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। परिवार ने पुलिस से न्याय और लालमन की तलाश कराने की मांग की है। तहरीर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है।

राजस्थान कमाने गया मजदूर नौ माह से लापता

बभनी, हिन्दुस्तान संवाद। रोजी-रोटी की तलाश में राजस्थान के उदयपुर मजदूरी करने गया बभनी थाना क्षेत्र का एक श्रमिक पिछले नौ माह से लापता है। लंबे समय से कोई संपर्क न होने से परिजन चिंतित हैं। उन्होंने ठेकेदार पर लगातार गुमराह करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से मजदूर की तलाश कराने की मांग की है। बभनी थाना क्षेत्र के बिछियारी गांव निवासी 51 वर्षीय लालमन पुत्र देवनाथ अक्टूबर 2025 में एक ठेकेदार के साथ राजस्थान के उदयपुर मजदूरी करने गया था। परिजनों के अनुसार शुरुआती दिनों में लालमन की घर पर नियमित बातचीत होती रही, लेकिन कुछ समय बाद उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया।

तब से आज तक न तो वह घर लौटा है और न ही उसके संबंध में कोई जानकारी मिल सकी है। परिजनों का आरोप है कि जब भी ठेकेदार से लालमन के बारे में पूछा जाता है तो वह हर बार काम पर है कहकर बात टाल देता है, लेकिन उसके ठिकाने या स्थिति की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देता। नौ माह बीत जाने के बावजूद लालमन का कोई सुराग न मिलने से परिवार सदमे में है। पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। लापता मजदूर के पुत्र ने बभनी थाने में तहरीर देकर पिता की तलाश कराने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबंध में उपनिरीक्षक शिवमूरत यादव ने बताया कि ठेकेदार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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