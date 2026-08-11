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लालकुआं-राजकोट-लालकुआं साप्ताहिक ट्रेन के संचालन समय में संशोधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली, वरिष्ठ संवाददाता लालकुआं-राजकोट-लालकुआं साप्ताहिक विशेष गाड़ी के विभिन्न स्टेशनों पर संचलन समय में निम्नवत संशोधन किया गया है

लालकुआं-राजकोट-लालकुआं साप्ताहिक ट्रेन के संचालन समय में संशोधन

लालकुआं-राजकोट-लालकुआं साप्ताहिक ट्रेन के संचालन समय में संशोधन बरेली, वरिष्ठ संवाददाता

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यात्री सुविधा हेतु नई समय सारणी

रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा हेतु पूर्व से चलाई जा रही (05045/05046) लालकुआं-राजकोट-लालकुआं साप्ताहिक विशेष गाड़ी के विभिन्न स्टेशनों पर संचलन समय में निम्नवत संशोधन किया गया है।

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लालकुआं-राजकोट गाड़ी

05045 लालकुआं-राजकोट साप्ताहिक विशेष गाड़ी

27 सितम्बर 2026 तक प्रत्येक रविवार को लालकुआं से 12:35 बजे प्रस्थान कर किच्छा 13:00 बजे, बहेड़ी 13:18 बजे, इज्जतनगर 14:15 बजे, बरेली सिटी 14:35 बजे, बरेली 14:50 बजे, बदायूं 15:35 बजे, उझानी 15:48 बजे, सोरों शूकर क्षेत्र 16:20 बजे, कासगंज 17:15 बजे, हाथरस सिटी 18:15 बजे, मथुरा कैंट 19:05 बजे, मथुरा जं: 19:25 बजे, भरतपुर 21:05 बजे, दौसा 23:40 बजे, दूसरे दिन जयपुर 00:45 बजे, फुलेरा 01:52 बजे, नावा सिटी 02:24 बजे, कुचामन सिटी 02:40 बजे, मकराना 02:56 बजे, डेगाना 03:30 बजे, मेड़ता रोड 04:07 बजे, गोटन 04:27 बजे, जोधपुर 05:50 बजे, लूनी 06:25 बजे, समदड़ी 07:30 बजे, मोकलसर 07:56 बजे, जालोर 08:23 बजे, मोदरान 08:54 बजे, मारवाड़ भीनमाल 09:20 बजे, रानीवाड़ा 09:51 बजे, धनेरा 10:42 बजे, भीलड़ी 12:00 बजे, पाटन 12:43 बजे, महेसाणा 13:30 बजे, विरमगाम 14:33 बजे, सुरेन्द्रनगर 15:49 बजे तथा वांकानेर 16:45 बजे छूटकर राजकोट 18:10 बजे पहुंचेगी।

राजकोट-लालकुआं गाड़ी

05046 राजकोट-लालकुआं साप्ताहिक विशेष गाड़ी

31 अगस्त 28 सितम्बर तक प्रत्येक सोमवार को राजकोट से 22:30 बजे प्रस्थान कर वांकानेर 23:10 बजे, दूसरे दिन सुरेन्द्रनगर 00:20 बजे, विरमगाम 01:37 बजे, महेसाणा 02:35 बजे, पाटन 03:27 बजे, भीलड़ी 04:35 बजे, धनेरा 05:06 बजे, रानीवाड़ा 05:38 बजे, मारवाड़ भीनमाल 06:09 बजे, मोदरान 06:33 बजे, जालोर 07:05 बजे, मोकलसर 07:50 बजे, समदड़ी 08:17 बजे, लूनी 09:00 बजे, जोधपुर 09:50 बजे, गोटन 10:52 बजे, मेड़ता रोड 11:15 बजे, डेगाना 12:00 बजे, मकराना 12:33 बजे, कुचामन सिटी 12:50 बजे, नावा सिटी 13:05 बजे, फुलेरा 15:02 बजे, जयपुर 16:35 बजे, दौसा 17:22 बजे, भरतपुर 20:35 बजे, मथुरा जं: 22:45 बजे, संशोधित समयानुसार मथुरा कैंट 22:57 बजे, हाथरस सिटी 23:32 बजे, तीसरे दिन कासगंज 00:30 बजे, सोरों शूकर क्षेत्र 00:48 बजे, उझानी 01:20 बजे, बदायूं 01:35 बजे, बरेली जंक्शन 02:27 बजे, बरेली सिटी 02:43 बजे, इज्जतनगर 03:00 बजे, बहेड़ी 03:44 बजे तथा किच्छा 04:02 बजे छूटकर लालकुआं 04:45 बजे पहुंचेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लालकुआं-राजकोट ट्रेन कब चलती है?
यह ट्रेन प्रत्येक रविवार को लालकुआं से 12:35 बजे प्रस्थान करती है।
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