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लखीसराय: मद्य पदार्थों व प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी रोकने को चला रोको-टोको अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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लखीसराय पुलिस ने मद्य पदार्थों और प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर रोक लगाने के लिए 'रोको-टोको अभियान' चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की। पुलिस ने रात में गश्त की और अपराध नियंत्रण के लिए नियमों का पालन करने की अपील की।

लखीसराय: मद्य पदार्थों व प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी रोकने को चला रोको-टोको अभियान

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। मद्य पदार्थों एवं प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर रोक लगाने तथा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से लखीसराय पुलिस की ओर से जिले में ‘रोको-टोको अभियान’ चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं एवं वाहनों की सघन जांच की गई।

अभियान के दौरान की गई कार्रवाई

पुलिस ने देर रात तक प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर वाहनों को रोककर जांच की तथा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। अभियान के दौरान बिना उचित कागजात के आवागमन करने वाले वाहनों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की विशेष रूप से जांच की गई। पुलिस कर्मियों को शराब एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के संभावित परिवहन पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई।

रात में गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था

इधर, अपराध नियंत्रण एवं रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस पदाधिकारियों ने रात में विभिन्न थाना क्षेत्रों का भ्रमण किया। पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), लखीसराय ने भ्रमणशील रहकर अलग-अलग स्थानों पर तैनात पुलिस बल की ड्यूटी की जांच की। उन्होंने रात्रि गश्ती, ओडी ड्यूटी एवं डायल-112 पर तैनात पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया।

आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना

जांच के दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को अपने निर्धारित क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डायल-112 की टीम को प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देने तथा घटनास्थल पर कम से कम समय में पहुंचने को कहा गया। पुलिस अधिकारियों ने रात्रि गश्ती के दौरान संवेदनशील स्थानों, बाजार क्षेत्रों एवं मुख्य मार्गों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। संदिग्ध व्यक्ति या वाहन मिलने पर नियमानुसार जांच करने तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया कि अपराध नियंत्रण, अवैध शराब एवं प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर रोक तथा आम लोगों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के अभियान लगातार जारी रहेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लखीसराय पुलिस ने किस अभियान की शुरुआत की है?
लखीसराय पुलिस ने 'रोको-टोको अभियान' की शुरुआत की है।
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