Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फाइलों में चार लाख पौधे, एनएच किनारे आधी से ज्यादा हरियाली गायब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

- पौधरोपण के बाद देखरेख नहीं, कई किलोमीटर में खाली पड़ी जमीन; मवेशियों की चराई और पानी के अभाव ने बढ़ाई परेशानी

फाइलों में चार लाख पौधे, एनएच किनारे आधी से ज्यादा हरियाली गायब

लखीसराय, कार्यालय पदाधिकारी। जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित पट्टी विकसित करने के नाम पर पिछले कई वर्षों से बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। जल-जीवन-हरियाली मिशन, मनरेगा, वन विभाग और जीविका के माध्यम से एनएच-80 व एनएच-333 सहित प्रमुख सड़कों के किनारे लाखों पौधे लगाने का दावा किया गया है। लेकिन पौधरोपण के बाद उनकी देखरेख और सुरक्षा की व्यवस्था कमजोर पड़ने से जमीनी तस्वीर सरकारी दावों से अलग नजर आ रही है। कई स्थानों पर पौधे लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे तो दिखते हैं, लेकिन उनमें पौधे नहीं हैं। कहीं सूखे पौधे खड़े हैं तो कहीं पौधों की जगह खाली जमीन दिखाई दे रही है। जिले में एनएच चौड़ीकरण के बाद हरित पट्टी विकसित करने के लिए पिछले तीन-चार वर्षों से अलग-अलग चरणों में पौधरोपण किया जा रहा है। मानसून के दौरान अभियान को गति दी जाती है। जुलाई-अगस्त 2026 में भी शिवनगर वनरोपण अभियान और हरित जीविका-हरित बिहार जैसी योजनाओं के तहत नए पौधे लगाए जा रहे हैं। विभागीय स्तर पर एनएच किनारे, नगर परिषद क्षेत्रों तथा विभिन्न सरकारी परिसरों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया जाता रहा है।

ये भी पढ़ें:Araria News: वन विभाग का दावा एनएच किनारे 90 प्रतिशत के करीब पौधे जीवित

उत्तरजीविता में बड़ा अंतर:

पौधरोपण की पड़ताल की गई तो पौधों के जीवित रहने की स्थिति एजेंसी और स्थान के हिसाब से अलग-अलग है। मनरेगा के तहत सड़क किनारे लगाए गए पौधों की उत्तरजीविता करीब 35 से 45 प्रतिशत के आसपास बताई जा रही है। यानी आधे से अधिक पौधे समय के साथ नष्ट हो चुके हैं। जीविका के माध्यम से लगाए गए पौधों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और करीब 55 से 65 प्रतिशत पौधे जीवित बताए जा रहे हैं। वहीं वन विभाग के पौधों की उत्तरजीविता करीब 70 से 75 प्रतिशत तक बताई जा रही है। एनएच किनारे बॉटल पाम, फॉक्सटेल, पीपल, नीम और महोगनी समेत विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इनमें कई पौधे शुरुआती दौर में तो हरे-भरे दिखे, लेकिन नियमित सिंचाई नहीं मिलने से गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में सूख गए।

ये भी पढ़ें:Munger News: मुंगेर में पौधरोपण पर हर साल करोड़ों खर्च, तीन साल तक रखरखाव का भी प्रावधान

पानी और सुरक्षा का इंतजाम कमजोर:

एनएच किनारे पौधरोपण के बाद सबसे बड़ी समस्या पौधों को नियमित पानी देने और उनकी सुरक्षा की है। ग्रामीण इलाकों में कई स्थानों पर पौधों के चारों ओर कोई सुरक्षा घेरा नहीं है। जिन जगहों पर बांस या अन्य सामग्री से अस्थायी गैबियन लगाए गए थे, उनमें से कई टूट चुके हैं या गायब हो गए हैं। गैबियन नहीं होने के कारण सड़क किनारे खुले घूमने वाले मवेशी नए पौधों को चर जाते हैं। गर्मी में पानी की कमी और बारिश के बाद देखरेख के अभाव में पौधों के सूखने की समस्या भी सामने आती है। बस्तियों के आसपास या स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षण दिए जाने वाले पौधे अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं। शहरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर लोहे के जालीदार ट्री गार्ड लगाए गए हैं, लेकिन एनएच के ग्रामीण हिस्सों में ऐसी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। परिणामस्वरूप हर वर्ष नए पौधे लगाने के बावजूद पुरानी पौधरोपण पट्टियों में अपेक्षित हरियाली विकसित नहीं हो पा रही है।

तीन साल तक देखरेख की जरूरत:

पौधरोपण अभियान की सफलता केवल पौधे लगाने की संख्या से नहीं, बल्कि उनके पेड़ बनने तक की देखरेख से तय होती है। विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती दो-तीन वर्ष पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में नियमित सिंचाई, सुरक्षा घेरा, खर-पतवार की सफाई और सूखे पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाने की जरूरत होती है। जिले में हर साल पौधरोपण के लक्ष्य पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन पौधों के जीवित रहने की नियमित और पारदर्शी निगरानी की व्यवस्था मजबूत नहीं होने से सरकारी खर्च का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा है। एनएच किनारे हरित गलियारा विकसित करने के लिए केवल पौधे लगाने के बजाय उनकी जियो-टैगिंग, नियमित भौतिक सत्यापन और कम से कम तीन वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है।

लखीसराय में एनएच पर कही नही दिख रहे नये पौधे:

जिले में व्यापक पैमाने पर एनएच के किनारे पौधरोपण तो किया गया लेकिन उसका संरक्षण नहीं हुआ जिस कारण ये पौधे सूख चुके हैं और उनके निशान भी नहीं दिख रहे। हालांकि पांच-छह साल पहले एनएच किनारे लगाए गए पौधे अब बड़े हो गए हैं और सड़क किनारे हरियाली की मिशला बने हैं। सड़क किनारे लगे ये पौधे यातायात के दौरान लोगों को छांव भी दे रहे हैं। बड़हिया से लेकर लखीसराय, सूर्यगढ़ा व मुंगेर तक एनच किनारे वर्षों पहले लगाए पौधे ही नजर आ रहे हैं। पिछले दो तीन साल में किए गए पौधरोपण की कोई निशानी नहीं दिख रही।

कोट-

पौधे लगाने से लेकर उसके संरक्षण तक की जिम्मेवादी पौधरोपण करने वालों की होती है। जबतक पौधों की देखभाल तीन साल तक नहीं की जाती तबतक उन्हें भुगतान नहीं किया जाता है। तीन साल तक जो पौधे सुरक्षित रहते हैं उन्हीं पौधों का भुगतान किया जाता है। - सुमित कुमार, उपविकास आयुक्त, लखीसराय।

सामान्य प्रश्न

पौधरोपण अभियान में पौधों की उत्तरजीविता कितनी है?
मनरेगा के तहत सड़क किनारे लगाए गए पौधों की उत्तरजीविता करीब 35 से 45 प्रतिशत के आसपास है। जीविका के माध्यम से लगाए गए पौधों की स्थिति करीब 55 से 65 प्रतिशत है, जबकि वन विभाग के पौधों की उत्तरजीविता करीब 70 से 75 प्रतिशत तक है।
ये भी पढ़ें:Kishanganj News: एनएच-27 के किनारे लगाया गया पौधा, बढ़ा हरित आवरण का दायरा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhisarai Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।