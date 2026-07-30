श्रावणी मेला : अशोकधाम में सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम, 24 घंटे तैनात रहेंगे दंडाधिकारी और पुलिस बल

लखीसराय जिला प्रशासन ने श्रावणी मेला 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक होने वाले मेले के दौरान सभी प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और चिकित्सा सेवाओं का ध्यान रखा जाएगा। श्रद्धालुओं से दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। श्रावणी मेला 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

प्रशासनिक तैयारियां जिला पदाधिकारी द्वारा जारी संयुक्तादेश के अनुसार 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक आयोजित होने वाले मेले के दौरान अशोकधाम मंदिर परिसर सहित आस-पास के सभी प्रमुख स्थलों पर 24 घंटे दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। सावन के प्रत्येक सोमवार, पूर्णिमा और अंतिम सोमवारी को श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए विशेष निगरानी और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

सुरक्षा व्यवस्था संयुक्तादेश के अनुसार अशोकधाम मंदिर के दक्षिणी प्रवेश द्वार, गर्भगृह, विभिन्न प्रवेश एवं निकास द्वार, पार्किंग स्थल, श्रींगी ऋषि धाम, जलप्पा स्थान, गौरीशंकर धाम, रेलवे स्टेशन और अन्य संवेदनशील स्थानों पर अलग-अलग पालियों में प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग, जिग-जैग कतार व्यवस्था, रूट लाइनिंग तथा वाहनों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नियंत्रण कक्ष भी 24 घंटे कार्यरत रहेगा।

स्वास्थ्य सेवाएँ प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को मंदिर परिसर में चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस, चिकित्सक, नर्स, आवश्यक दवाइयां एवं ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध रखने का निर्देश दिया है। नगर परिषद को नियमित सफाई, पेयजल, शौचालय और कचरा निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पेयजल की उपलब्धता तथा खाद्य सुरक्षा विभाग को होटल, ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया है।

यातायात व्यवस्था यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। आवश्यकतानुसार भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई जाएगी तथा रेलवे स्टेशन और मंदिर मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी। अग्निशमन दल, आपदा प्रबंधन टीम और क्विक रिस्पांस टीम को भी अलर्ट मोड में रखा गया है।

जिला प्रशासन ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने का निर्देश देते हुए श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, अफवाहों से बचें और किसी भी आपात स्थिति में नियंत्रण कक्ष अथवा निकटतम पुलिस पदाधिकारी से संपर्क करें, ताकि श्रावणी मेला सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो सके।