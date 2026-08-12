बिजली आउटसोर्स कर्मियों की मौतों पर कल होगी श्रद्धांजलि सभा
लखीमपुर में यूपी पावर कॉरपोरेशन के आउटसोर्स कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना 13वें दिन जारी है। संघ ने 14 अगस्त को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन की लापरवाही से जानें जा रही हैं। वर्तमान में आवश्यक कर्मचारी संख्या का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
लखीमपुर। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा, संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले इको गार्डन में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना 13वें दिन भी जारी रहा। कार्य के दौरान हादसों में जान गंवाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की आत्मशांति के लिए संघ ने 14 अगस्त को इको गार्डन समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रत्येक पावर हाउस में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी संघ का आरोप है कि कॉरपोरेशन प्रबंधन की लापरवाही से आउटसोर्स कर्मियों की जान जा रही है। वर्ष 2017 के बोर्ड ऑर्डर के अनुसार 33/11 केवी उपकेंद्रों पर संचालन के लिए 8 कर्मचारी तैनात होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में महज 3 कर्मियों से काम कराया जा रहा है।
इसी प्रकार अनुरक्षण मेंटेनेंस कार्य के लिए भी गैंग व्यवस्था खत्म कर मनमाने ढंग से दबाव बनाकर काम लिया जा रहा है। अनुभवी कर्मियों को 55 वर्ष की आयु का हवाला देकर हटा दिया गया, जिसके कारण अकुशल कर्मचारियों से 25-30 फीट ऊंचे पोल पर 11 के वी और 33 के वी की चालू लाइनों पर काम कराया जा रहा है।
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