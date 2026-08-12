Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिजली आउटसोर्स कर्मियों की मौतों पर कल होगी श्रद्धांजलि सभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

लखीमपुर में यूपी पावर कॉरपोरेशन के आउटसोर्स कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना 13वें दिन जारी है। संघ ने 14 अगस्त को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन की लापरवाही से जानें जा रही हैं। वर्तमान में आवश्यक कर्मचारी संख्या का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

बिजली आउटसोर्स कर्मियों की मौतों पर कल होगी श्रद्धांजलि सभा

लखीमपुर। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा, संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले इको गार्डन में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना 13वें दिन भी जारी रहा। कार्य के दौरान हादसों में जान गंवाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की आत्मशांति के लिए संघ ने 14 अगस्त को इको गार्डन समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रत्येक पावर हाउस में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी संघ का आरोप है कि कॉरपोरेशन प्रबंधन की लापरवाही से आउटसोर्स कर्मियों की जान जा रही है। वर्ष 2017 के बोर्ड ऑर्डर के अनुसार 33/11 केवी उपकेंद्रों पर संचालन के लिए 8 कर्मचारी तैनात होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में महज 3 कर्मियों से काम कराया जा रहा है।

इसी प्रकार अनुरक्षण मेंटेनेंस कार्य के लिए भी गैंग व्यवस्था खत्म कर मनमाने ढंग से दबाव बनाकर काम लिया जा रहा है। अनुभवी कर्मियों को 55 वर्ष की आयु का हवाला देकर हटा दिया गया, जिसके कारण अकुशल कर्मचारियों से 25-30 फीट ऊंचे पोल पर 11 के वी और 33 के वी की चालू लाइनों पर काम कराया जा रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।