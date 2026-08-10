Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अनुपस्थित 121 शिक्षकों के स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं, अंतिम मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

बीएसए ने शिक्षकों को साक्ष्य के साथ व्यक्तिगत सुनवाई का दिया मौकाक्ष्य के साथ व्यक्तिगत सुनवाई का दिया मौका -निर्धारित तिथि पर सुनवाई में न पहुंचने पर

अनुपस्थित 121 शिक्षकों के स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं, अंतिम मौका

लखीमपुर। स्कूलों के निरीक्षण के समय अनुपस्थित मिले शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व कर्मचारियों को नोटिसें जारी की गईं। इन नोटिसों का जो जवाब दिया वह संतोषजनक नहीं मिला। इस पर अब बीएसए ने अन्तिम मौका देते हुए व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थिति होकर सुनवाई में भाग लेने का समय दिया है। सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थिति न होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बीएसए ने जारी आदेश में कहा है कि स्कूलों में निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर मिले शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व कर्मियों को मानव संपदा पोर्टल के नोटिस एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग मॉड्यूल के जरिए नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा पोर्टल पर दर्ज कराए गए जवाब संतोषजनक नहीं मिले। विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए सभी कार्मिकों को अपने साक्ष्यों व अभिलेखों के साथ बीएसए कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया है। प्रकरण की सुनवाई के लिए विभाग ने 11 से 18 अगस्त तक की तिथियां तय करते हुए दोपहर तीन बजे तक बीएसए कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। बीएसए ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि व समय पर कोई भी कार्मिक उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभागीय व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक या कर्मचारी की होगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।