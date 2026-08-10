अनुपस्थित 121 शिक्षकों के स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं, अंतिम मौका

लखीमपुर। स्कूलों के निरीक्षण के समय अनुपस्थित मिले शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व कर्मचारियों को नोटिसें जारी की गईं। इन नोटिसों का जो जवाब दिया वह संतोषजनक नहीं मिला। इस पर अब बीएसए ने अन्तिम मौका देते हुए व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थिति होकर सुनवाई में भाग लेने का समय दिया है। सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थिति न होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बीएसए ने जारी आदेश में कहा है कि स्कूलों में निरीक्षण के दौरान गैरहाजिर मिले शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व कर्मियों को मानव संपदा पोर्टल के नोटिस एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग मॉड्यूल के जरिए नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा पोर्टल पर दर्ज कराए गए जवाब संतोषजनक नहीं मिले। विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए सभी कार्मिकों को अपने साक्ष्यों व अभिलेखों के साथ बीएसए कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया है। प्रकरण की सुनवाई के लिए विभाग ने 11 से 18 अगस्त तक की तिथियां तय करते हुए दोपहर तीन बजे तक बीएसए कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। बीएसए ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि व समय पर कोई भी कार्मिक उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभागीय व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक या कर्मचारी की होगी।