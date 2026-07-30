लद्दाख के 23 विरासत स्थल को संरक्षित स्मारक के तौर पर मंजूरी

लेह/जम्मू, एजेंसी। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख में 23 विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक के तौर पर मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद केंद्र शासित प्रदेश की पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाना है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले विरासत स्थल शामिल हैं। एलजी सक्सेना ने कहा कि लद्दाख के प्राचीन मठ, किले, गुफाएं, पेट्रोग्लिफ और रॉक नक्काशी हमारी समृद्ध सभ्यतागत विरासत और सांस्कृतिक पहचान के अनमोल सबूत हैं। इनका संरक्षण सिर्फ स्मारकों को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे लोगों की सामूहिक यादों को सुरक्षित रखने के बारे में भी है。