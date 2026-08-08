खेल : लद्दाख मैराथन की पुरस्कार राशि एक करोड़ रुपये
लद्दाख मैराथन की पुरस्कार राशि एक करोड़ रुपये लेह। लद्दाख मैराथन की पुरस्कार राशि
लद्दाख मैराथन की पुरस्कार राशि एक करोड़ रुपये लेह। लद्दाख मैराथन की पुरस्कार राशि एक करोड़ रुपये कर दी गई है। आयोजकों ने शनिवार को यह घोषणा की। 10 से 13 सितंबर तक होने वाली मैराथन में लगभग 10,000 धावकों के भाग लेने की संभावना है। आयोजकों ने कहा, प्रतियोगिता में भारत के 28 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों के धावक भाग लेंगे। इसके अलावा दुनिया भर के धावक भी इसमें दावा पेश करेंगे। इसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 11.2 किमी दौड़ और पांच किमी की दौड़ ‘रन फॉर फन’ के साथ-साथ दुनिया की दो सबसे चुनौतीपूर्ण लंबी दूरी की दौड़ 72 किमी खारदुंग ला चैलेंज और 122 किमी सिल्क रूट अल्ट्रा भी शामिल हैं।
लद्दाख के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रशासनिक सचिव संजीत रोड्रिग्स ने कहा, पुरस्कार राशि एक करोड़ रुपये करने का फैसला इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा मजबूत करने और खेल पर्यटन को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है।
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