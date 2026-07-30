लद्दाख के 23 विरासत स्थल को संरक्षित स्मारक के तौर पर मंजूरी

लेह/जम्मू, एजेंसी। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख में 23 विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक के तौर पर मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद केंद्र शासित प्रदेश की पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाना है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाले विरासत स्थल शामिल हैं। एलजी सक्सेना ने कहा कि लद्दाख के प्राचीन मठ, किले, गुफाएं, पेट्रोग्लिफ और रॉक नक्काशी हमारी समृद्ध सभ्यतागत विरासत और सांस्कृतिक पहचान के अनमोल सबूत हैं।

संरक्षित स्मारकों में शारनोस में पेट्रोग्लिफ (पत्थर पर नक्काशी) साइट, सिंधु घाट के पास शे में मैत्रेय बुद्ध रॉक नक्काशी, टिंगमोसगंग किला, सस्पोल में प्राचीन गुफाएं, डोमखार, लेहदो, अल्ची और मुर्गी में पेट्रोग्लिफ साइट्स और स्टोंगडे गोंपा शामिल हैं। अन्य जगहों में हुंडर में ओन्पो की मेडिटेशन गुफा, हुंडर गुफा, डेचेन त्सोमो खार (किला), स्टैम्पुक गुफा, चंबा रॉक नक्काशी, जोंग चंबा (मैत्रेय बुद्ध की रॉक नक्काशी), हुंडर में पत्थर पर बनी बुद्ध की मूर्ति, डिग्गर में रिगसुम गोनबो रॉक नक्काशी, डिग्गर में चंबा कार्पो (सफेद मैत्रेय बुद्ध), डिग्गर के तोकपो में चंबा रॉक नक्काशी, डिग्गर में फोलोंग सिंगे (पत्थर के बड़े टुकड़े जैसा शेर का चेहरा), सुमूर किला, करगिल में योरबाल्टक में पत्थर पर लिखे लेख और पेट्रोग्लिफ साइट शामिल हैं।