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राज्यसभा में गूंजा खेल सुविधाओं की कमी का मुद्दा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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दरभंगा और मिथिला में खेल सुविधाओं की कमी का मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया। सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है, पर सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने केंद्र सरकार से दरभंगा में खेल केंद्र और आधुनिक सुविधाओं की मांग की।

राज्यसभा में गूंजा खेल सुविधाओं की कमी का मुद्दा

राजीव रंजन झा,दरभंगा। दरभंगा और मिथिला में खेल सुविधाओं की कमी का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में गूंजा। सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन आधुनिक खेल अवसंरचना के अभाव में उन्हें बेहतर अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। डॉ. गुप्ता ने सरकार से पूछा कि खेलो इंडिया योजना के तहत दरभंगा जिले में वर्तमान में कितने खेल केंद्र संचालित हैं, किन खेलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कितने प्रशिक्षक कार्यरत हैं और अब तक कितने खिलाड़ी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं。

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खेलो इंडिया योजना

केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि खेल राज्य का विषय है और केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। सरकार ने यह भी बताया कि खेलो इंडिया से संबंधित विस्तृत जानकारी मंत्रालय के डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। सरकारी जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद डॉ. गुप्ता ने कहा कि केवल खेल को राज्य का विषय बताना पर्याप्त नहीं है। यदि केंद्र सरकार खेलो इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना चला रही है तो प्रतिभा समृद्ध, लेकिन सुविधाओं से वंचित जिलों को प्राथमिकता देना भी उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक खेल सुविधाओं के अभाव में दरभंगा और मिथिलांचल के हजारों युवा अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

आधुनिक खेल सुविधाओं की मांग

डॉ. गुप्ता ने दरभंगा में आधुनिक बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम, सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, खेलो इंडिया सेंटर और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से दरभंगा के लिए विशेष खेल अवसंरचना पैकेज देने और खेलो इंडिया योजना के तहत जिले को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या दरभंगा में खेल सुविधाओं की कमी है?
हाँ, यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया है।

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