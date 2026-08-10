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भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर में श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 83वीं वर्षगांठ पर प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कॉरपोरेट व्यवस्था से मुक्ति की मांग की। उन्होंने सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण और चार श्रम संहिताओं के खिलाफ एकजुटता दिखाई।

भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने किया प्रदर्शन
भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने किया प्रदर्शन

रुद्रपुर, संवाददाता। भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ पर सोमवार को श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने आंबेडकर पार्क में प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। आयोजित सभा में वक्ताओं ने कॉरपोरेट व्यवस्था से मुक्ति और श्रमिक-किसान हितों की रक्षा की मांग की।

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प्रदर्शन के मुख्य मुद्दे

वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार सार्वजनिक संस्थानों, रेलवे, बैंक, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली समेत विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण कर रही है। उन्होंने चार श्रम संहिताओं को मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि इससे श्रमिकों के अधिकार प्रभावित होंगे। राज्य की धामी सरकार की ओर से श्रम संहिताओं को लागू किए जाने का भी विरोध किया गया।

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किसानों के अधिकारों की रक्षा

वक्ताओं ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौतों का विरोध करते हुए किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने की मांग की। साथ ही रांची में आइसा नेता कॉमरेड नेहा पर हुए हमले की निंदा करते हुए उनके प्रति एकजुटता जताई। प्रदर्शन के दौरान चारों श्रम संहिताएं वापस लेने, अमेरिका के साथ एफटीए समझौते रद्द करने, न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये करने, सभी श्रमिकों को पीएफ-ईएसआई के दायरे में लाने, सी 2 50 प्रतिशत के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने और दमनकारी कानून वापस लेने की मांग की गई।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ कब मनाई गई?
भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ सोमवार को मनाई गई।
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