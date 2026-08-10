लाभ पाने को श्रमिक करें आवेदन
श्रम विभाग कई योजनाएँ चला रहा है, जिनका लाभ केवल कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को मिलता है। इस योजना के तहत, श्रमिक की मृत्यु पर उसके आश्रितों को और दिव्यांग श्रमिकों को विशेष अहेतुक राशि मिलती है। पीड़ित श्रमिक या उसके आश्रित लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
श्रम विभाग की ओर से कई योजना संचालित है। संचालित योजनाओं का लाभ कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलता है। इसमें मौत होने पर आश्रित को और दिव्यांग होने पर श्रमिक को अहेतुक राशि मिलती है। पीड़ित श्रमिक अथवा उसके आश्रित कर्मकार कल्याण बोर्ड में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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