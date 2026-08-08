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आम के पेड़ से लटका मिला पीलीभीत के श्रमिक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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खटीमा के चंदेली थारू पट्टी में एक श्रमिक का शव आम के बाग में पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान 25 वर्षीय जसप्रीत के रूप में हुई, जो पीलीभीत का निवासी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

आम के पेड़ से लटका मिला पीलीभीत के श्रमिक का शव

खटीमा, संवाददाता। चंदेली थारू पट्टी स्थित आम के बाग में शुक्रवार देर शाम एक श्रमिक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। श्रमिक पीलीभीत यूपी का रहने वाला था। कोतवाल विजेंद्र शाह ने बताया कि शुक्रवार देर शाम चंदेली थारू पट्टी के बाग में एक युवक का शव लटके होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। तलाशी के दौरान युवक की पैंट की जेब से आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त 25 वर्षीय जसप्रीत पुत्र महेंद्र पाल निवासी भिखारीपुर, पीलीभीत यूपी के रूप में हुई।

पुलिस ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी देने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उपनिरीक्षक किशोर पंत ने बताया कि परिजनों के अनुसार जसप्रीत मजदूरी करता था। वह यहां कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है।

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