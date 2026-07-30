पेड़ पर लटका मिला मजदूर का शव, हत्या का आरोप
फिरोजाबाद के बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक मजदूर महावीर सिंह का शव पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने उसके ससुर और पति पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक की पत्नी ने कहा कि हत्या धन संबंधी विवाद के चलते की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।
फिरोजाबाद, बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह पेड़ पर मजदूर का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। जहां परिजन भी पहुंच गए। परिजनों ने मृतक की पुत्री के ससुर और पति पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। थाना रसूलपुर के राठौर नगर निवासी 40 वर्षीय महावीर सिंह पुत्र सुखराम चूड़ी जुड़ाई कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। बुधवार सुबह सात बजे वह घर से काम पर जाने की कहकर निकला था। गुरुवार सुबह बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के गांव गाजीपुर स्थित एक खेत में लगे पेड़ पर उसका शव लटका मिला।
ग्रामीणों ने शव को पेड़ से लटका देखा तो ग्राम प्रधान आशीष वर्मा को जानकारी दी। सूचना मिलने पर इलाका पुलिस भी पहुंच गई और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। जहां जानकारी होने पर मृतक की पत्नी उमा देवी, बहन गिरिजा देवी परिजनों के साथ रोते बिलखते हुए पहुंच गई।मृतक तीन बहन दो भाई में तीसरे नंबर का था। वह अपने पीछे एक पुत्री, दो पुत्र को रोता बिलखता हुआ छोड़ गया है। मृतक की बहन का आरोप है कि सात माह पूर्व महावीर ने अपनी पुत्री लक्ष्मी की शादी जिला आगरा के थाना फतेहाबाद के गांव मीठपुर निवासी दीपक के साथ की थी। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन उसका उत्पीड़न करते थे। 24 जुलाई को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह पांच माह की गर्भवती थी। इस मामले में रिश्तेदारों द्वारा समझौता करा दिया था। बुधवार को लक्ष्मी के ससुर और पति का उसके पास फोन आया था कि समझौता के तहत दी जाने वाली धनराशि ले जाओ। इसलिए वह पुत्री की ससुराल गया था। पुत्री के ससुर और दामाद ने ही हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया। थाना प्रभारी का कहना है कि एक मजदूर का शव पेड़ से लटका मिला था। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अन्य आरोपों की जांच की जा रही है।
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