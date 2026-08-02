दस अगस्त को धरना प्रदर्शन को लेकर सीटू की बैठक
सोमवार को हजारीबाग क्षेत्र की बैठक में 12वें वेतन समझौते की तत्काल गठन की मांग की गई। बैठक में ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों के हितों की रक्षा का संकल्प लिया। 11 वें वेतन समझौते की समय सीमा 30 जून 2026 को समाप्त हो रही है। सभी ट्रेड यूनियन 10 अगस्त को धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।
केदला, निज प्रतिनिधि। सोमवार को सीटू हजारीबाग क्षेत्र की एक बैठक क्षेत्रीय कार्यालय केदला भूगर्भ परियोजना में हुई। जिसकी अध्यक्षता बसंत कुमार ने किया। बैठक में जेबीसीसीआई 12वां वेतन समझौता कमेटी का तत्काल गठन, 11 वें वेतन समझौता के लंबित मुद्दों का निपटारा करने एवं मजदूर हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा आदि मुद्धों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में एनसीओईए के बलभद्र दास ने कहा कि 30 जून 2026 को 11 वां वेतन समझौता समाप्त हो गया है। एक जुलाई 2026 से 12वां वेतन समझौता शुरु हो गया है। लेकिन कोयला मंत्रालय, भारत सरकार और कोल इंडिया प्रबंधन ने अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया है।
जिसके कारण संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा ने कोल इंडिया के तमाम इकाइयों को जीएम कार्यालय (चरही) पर 10 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।बैठक में सहमति बनी कि सीसीएल हजारीबाग क्षेत्र में 5 अगस्त को संयुक्त ट्रेड यूनियन की बैठक कर आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। जिसमें एटक, सीटू, एचएमएस, इंटक शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए बीएमएस को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रुप से जेसीएमयू के क्षेत्रीय सचिव अकल उरांव, एनसीओईए के हीरा यादव, मो निसार, मो रफीक, सुरेश सिंह, कन्हैया रविदास, शंभू प्रसाद, शंकर रजवार, योगेश कुमार, बीसीकेयू के संजीवन सिंह सहित अन्य लोग शामिल थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें