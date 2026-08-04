राकोमयू असंगठित सीसीएल खासमहल-कोनार के मजदूरों का प्रदर्शन
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन ने असंगठित मजदूरों की विभिन्न मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यूनियन ने सीसीएल प्रबंधन से समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की और आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। यदि सकारात्मक पहल नहीं की जाती, तो यूनियन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी।
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन असंगठित सीसीएल खासमहल-कोनार शाखा कमेटी के नेतृत्व में सोमवार को परियोजना कार्यालय परिसर एवं आउटसोर्सिंग कंपनी केएसएमएल के कार्यालय के समीप असंगठित मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद यूनियन प्रतिनिधियों ने परियोजना पदाधिकारी के नाम सात सूत्री मांग पत्र कार्मिक प्रबंधक रमेश कुमार को सौंपते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।
यूनियन की चेतावनी
प्रदर्शन के उपरांत नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राकोमयू के क्षेत्रीय सचिव सुबोध सिंह पवार ने कहा कि यूनियन मजदूरों के हक और अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने सीसीएल प्रबंधन से हस्तक्षेप कर असंगठित मजदूरों की लंबित मांगों को अविलंब पूरा कराने की मांग की। राकोमयू के असंगठित प्रकोष्ठ के शाखा अध्यक्ष गुलाम जिलानी ने आरोप लगाया कि परियोजना में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी केएसएमएल द्वारा लगातार मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। पिछले आंदोलन के दौरान कंपनी प्रबंधन ने मजदूरों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज भी उनकी स्थिति जस की तस है। उन्होंने यह भी कहा कि मजदूरों को हाई पावर कमेटी (एचपीसी) की सिफारिशों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गइ्र तो यूनियन चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी।
मांगें और सुरक्षा
असंगठित शाखा सचिव शमशेर अली ने सभी कामगारों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक माह 10 से 15 तारीख के बीच मजदूरी का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। पिंटू तिवारी, रोशन महतो, मो इश्तियाक, हुसनु अंसारी, भोला चौहान, प्रमोद चौहान, प्रदीप चौहान, प्रमोद रवानी, अशोक पासवान, राजउल मुस्तफा, उमर अंसारी, कमर रजा, मुदस्सिर, नजीर जिलानी, इजहार हुसैन, मो साजिद, मोती महतो, माजिद हुसैन, अब्दुल कादिर, आफताब आदि थे।
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