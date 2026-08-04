राकोमयू असंगठित सीसीएल खासमहल-कोनार के मजदूरों का प्रदर्शन

राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन असंगठित सीसीएल खासमहल-कोनार शाखा कमेटी के नेतृत्व में सोमवार को परियोजना कार्यालय परिसर एवं आउटसोर्सिंग कंपनी केएसएमएल के कार्यालय के समीप असंगठित मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद यूनियन प्रतिनिधियों ने परियोजना पदाधिकारी के नाम सात सूत्री मांग पत्र कार्मिक प्रबंधक रमेश कुमार को सौंपते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।

यूनियन की चेतावनी

प्रदर्शन के उपरांत नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राकोमयू के क्षेत्रीय सचिव सुबोध सिंह पवार ने कहा कि यूनियन मजदूरों के हक और अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने सीसीएल प्रबंधन से हस्तक्षेप कर असंगठित मजदूरों की लंबित मांगों को अविलंब पूरा कराने की मांग की। राकोमयू के असंगठित प्रकोष्ठ के शाखा अध्यक्ष गुलाम जिलानी ने आरोप लगाया कि परियोजना में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी केएसएमएल द्वारा लगातार मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। पिछले आंदोलन के दौरान कंपनी प्रबंधन ने मजदूरों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज भी उनकी स्थिति जस की तस है। उन्होंने यह भी कहा कि मजदूरों को हाई पावर कमेटी (एचपीसी) की सिफारिशों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गइ्र तो यूनियन चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगी।