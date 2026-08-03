सेल प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा का जनसंपर्क अभियान

ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा की ओर से सेल प्रबंधन की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हॉट स्ट्रिप मिल (एचएसएम) विभाग में कार्यरत मजदूरों के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान यूनियन नेताओं ने मजदूरों से संवाद कर उनकी समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर चर्चा की। एटक के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा कि सेल प्रबंधन मजदूरों की जायज मांगों को वर्षों से लंबित रखे हुए है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग नौ वर्षों से वेतन समझौता लंबित है। बहुमत यूनियन की आड़ में किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) के चार वर्ष बीत जाने के बावजूद वेतन समझौता पूरा नहीं हो सका है। इससे मजदूरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और वे असमंजस की स्थिति में हैं।