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सेल प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा का जनसंपर्क अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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सेल प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा का जनसंपर्क अभियानसेल प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा का जनसंपर्क

सेल प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा का जनसंपर्क अभियान

ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा की ओर से सेल प्रबंधन की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हॉट स्ट्रिप मिल (एचएसएम) विभाग में कार्यरत मजदूरों के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान यूनियन नेताओं ने मजदूरों से संवाद कर उनकी समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर चर्चा की। एटक के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा कि सेल प्रबंधन मजदूरों की जायज मांगों को वर्षों से लंबित रखे हुए है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग नौ वर्षों से वेतन समझौता लंबित है। बहुमत यूनियन की आड़ में किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) के चार वर्ष बीत जाने के बावजूद वेतन समझौता पूरा नहीं हो सका है। इससे मजदूरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और वे असमंजस की स्थिति में हैं।

मजदूरों की समस्याएँ

सीटू के महामंत्री आर.के. गोराई ने कहा कि स्थायी और ठेका मजदूर कठिन एवं असुरक्षित परिस्थितियों में काम कर रिकॉर्ड उत्पादन और मुनाफा सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने एरियर भुगतान और ग्रेच्युटी पर लगाए गए सीलिंग के मुद्दे को भी उठाया। किम्स-एचएमएस के संयुक्त महामंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को लागू करने की दिशा में सरकार के कदम मजदूर हितों के प्रतिकूल हैं। उन्होंने कहा कि सम्मानजनक वेतन समझौता और मजदूर विरोधी नीतियों को वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने पर मजदूर निर्णायक संघर्ष के लिए बाध्य होंगे।

सामान्य प्रश्न

क्या ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने समर्थन दिया?
हां, ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने सेल प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूरों के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया।
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