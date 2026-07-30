खासमहल-कोनार के असंगठित मजदूरों के मुद्दों पर चर्चा

जरीडीह बाजार, प्रतिनिधि। सीसीएल बीएंडके प्रक्षेत्र अंतर्गत खासमहल परियोजना के असंगठित मजदूरों के साथ आये दिन केएसएमएल के नियमविरुद्ध कार्यशैली और मजदूरों को उनका वाज़िब अधिकार, एचपीसी देने, सुरक्षा की शर्तो की उपेक्षा, सुविधाओं की कटौती व मनमाने ढंग से काम बंद और चालू करने सहित अन्य संबंधित मुद्दों को लेकर गुरुवार को बैठक की गई। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के शाखा अध्यक्ष गुलाम जिलानी और सचिव शमशेर अली की पहल से यह बैठक आयोजित की गई। सभी मुद्दों पर चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि तमाम शर्तों को लागू करने की जवाबदेही प्रबंधन की है। इसलिए अब आगे के आंदोलन में हड़ताल पर जाने या बंद करने के पहले प्रबंधन को ज्ञापन देने, धरना देने, भूख हड़ताल करने आदि के रास्ते पर बढ़ने के बाद भी प्रबंधकीय कार्रवाई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर बंद जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा।