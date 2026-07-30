खासमहल-कोनार के असंगठित मजदूरों के मुद्दों पर चर्चा
जरीडीह बाजार में सीसीएल बीएंडके प्रक्षेत्र के असंगठित मजदूरों की बैठक हुई। बैठक में केएसएमएल की कार्यशैली, मजदूरों के अधिकारों, सुरक्षा की शर्तों और सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। यूनियन ने प्रबंधन के खिलाफ हड़ताल और अन्य आंदोलनों की चेतावनी दी, और यदि प्रबंधन ने उचित कदम नहीं उठाए, तो मामला अदालत में ले जाने की बात की।
जरीडीह बाजार, प्रतिनिधि। सीसीएल बीएंडके प्रक्षेत्र अंतर्गत खासमहल परियोजना के असंगठित मजदूरों के साथ आये दिन केएसएमएल के नियमविरुद्ध कार्यशैली और मजदूरों को उनका वाज़िब अधिकार, एचपीसी देने, सुरक्षा की शर्तो की उपेक्षा, सुविधाओं की कटौती व मनमाने ढंग से काम बंद और चालू करने सहित अन्य संबंधित मुद्दों को लेकर गुरुवार को बैठक की गई। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के शाखा अध्यक्ष गुलाम जिलानी और सचिव शमशेर अली की पहल से यह बैठक आयोजित की गई। सभी मुद्दों पर चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि तमाम शर्तों को लागू करने की जवाबदेही प्रबंधन की है। इसलिए अब आगे के आंदोलन में हड़ताल पर जाने या बंद करने के पहले प्रबंधन को ज्ञापन देने, धरना देने, भूख हड़ताल करने आदि के रास्ते पर बढ़ने के बाद भी प्रबंधकीय कार्रवाई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर बंद जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके बाद भी अगर अपेक्षित परिणाम न निकले तो मामले को एएलसी की अदालत में ले जाया जाएगा। बैठक को मुख्य वक्ता के रूप में एरिया सचिव सुबोध सिंह पवार, एरिया अध्यक्ष दिगंबर महतो, शाखा अध्यक्ष गुलाम जिलानी, शाखा सचिव शमशेर अली, पिंटू तिवारी, इश्तियाक अहमद, शंकर यादव, प्रमोद रवानी आदि ने अपने विचार व्यक्त किये।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें