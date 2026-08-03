10 को करेंगे रेल रोको आंदोलन
कानपुर में लेबर लॉ रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन कार्यालय में विभिन्न संगठनों के श्रमिक नेताओं ने बैठक की। उन्होंने सरकार की श्रमिक-किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए 10 अगस्त को रास्ता रोको और रेल रोको आंदोलन करने का निर्णय लिया। इस बैठक में कई श्रमिक नेता शामिल हुए।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। सर्वोदय नगर स्थित लेबर लॉ रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन कार्यालय में संयुक्त मंच की बैठक हुई। विभिन्न संगठनों के श्रमिक नेताओं ने कहाकि सरकार मज़दूर-किसान विरोधी नीतियों को लागू करने में लगी है। इसके विरोध में 10 अगस्त को रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलन करेंगे। यहां तारणि कुमार पासवान,असित कुमार सिंह, उमेश शुक्ला, रामप्रकाश राय, एसएएम जैदी, आरडी गौतम, योगेश ठाकुर, ओपी रावत, देवेंद्र सिंह, एसके शर्मा आदि रहे।
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