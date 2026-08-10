मजदूर नेता नारायण मेघाजी लोखंडे को दी श्रद्धांजलि
भागलपुर में समाजसेवी सुबोध मंडल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें 10 जून 1890 को मजदूर नेता नारायण मेघाजी लोखंडे द्वारा अंग्रेजों से संघर्ष कर रविवार की छुट्टी दिलाने के योगदान पर चर्चा की गई। उनकी पुण्यतिथि मनाई गई और हर रविवार इसे मनाने का प्रस्ताव रखा गया।
भागलपुर। तिलकामांझी स्थित नारायण कॉम्प्लेक्स में रविवार को समाजसेवी सुबोध मंडल की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में 10 जून 1890 को मजदूर नेता नारायण मेघाजी लोखंडे द्वारा अंग्रेजों से संघर्ष कर रविवार की छुट्टी दिलाने के योगदान पर चर्चा की गई। इस अवसर पर नारायण मेघाजी लोखंडे की पुण्यतिथि मनाई गई। सोनू और विकास ठाकुर ने उनके जीवन पर पुस्तक लिखने व हर रविवार पुण्यतिथि मनाने का सुझाव दिया। मौके पर बिट्टू, पवन, अंकिता, विभूति आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें