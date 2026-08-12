बाल सुधार गृह की 22 फुट ऊंची छत से गिरा सोनभद्र का मजदूर
सोनभद्र में बाल कल्याण समिति कार्यालय के बाहर एक मजदूर अपनी पुत्री को लेने आया था। बाल सुधार गृह के 22 फुट ऊंचे बरामदे से गिरने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ट्रामा सेंटर भेजा गया, परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए। किशोरी कुछ दिन पहले बिना बताए घर से निकल गई थी।
दक्षिण थाना क्षेत्र में बाल कल्याण समिति कार्यालय अपनी पुत्री को लेने आया सोनभद्र का मजदूर बाल सुधार गृह के 22 फुट ऊंचे बरामदे से नीचे आ गिरा। सिर और मुंह में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ट्रामा सेंटर से रेफर कर दिया। परिजन उसे निजी अस्पताल में इलाज को ले गए। जिला सोनभद्र के थाना रावत गंज क्षेत्र की एक किशोरी विगत दिनों परिजनों को बिना कुछ बताए घर से निकल आई थी। चाइल्ड लाइन ने उसे बरामद कर बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है। मंगलवार को सूचना मिलने पर किशोरी के माता-पिता सुहाग नगर स्थित बाल सुधार गृह के भवन में संचालित बाल कल्याण समिति कार्यालय पहुंचे।
दोपहर दो बजे किशोरी का पिता बाल सुधार गृह के बरामदे में बैठकर खाना खा रहे थे। उसी दौरान 22 फुट ऊपर से पत्थर उन पर गिर गया। सिर, मुंह में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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