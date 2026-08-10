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अररिया: रसोइया, आशा, ममता, और आंगनबाड़ी कर्मियों को दो सरकारी कर्मचारी दर्जा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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अररिया में वामपंथी संगठनों और मजदूर-किसान यूनियनों द्वारा भाजपा और आरएसएस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अगस्त क्रांति दिवस पर रैली आयोजित की गई। रैली में हजारों किसान, मजदूर और भाकपा कार्यकर्ताओं ने चार श्रम संहिताओं को रद्द करने, मनरेगा को बहाल करने और अन्य मांगों के समर्थन में आवाज उठाई।

अररिया: रसोइया, आशा, ममता, और आंगनबाड़ी कर्मियों को दो सरकारी कर्मचारी दर्जा

अररिया से फुलेंद्र की रिपोर्ट वामपंथी संगठनों और मजदूर-किसान यूनियनों ने भाजपा और आरएसएस सरकार की नीतियों, मेहनतकशों पर बढ़ते हमलों और जनविरोधी फैसलों के खिलाफ अगस्त क्रांति दिवस पर सोमवर को जिला मुख्यालय में रैली निकाली।यह रैली बस स्टैंड से निकल कर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पहुंचा।भाकपा के राज्य सचिव कॉमरेड अवधेश कुमार, जिला सचिव रामविनय राय की नेतृत्व में निकली रैली में हजारों की संख्या में किसान, मजदूर व भाकपा के कार्यकर्ता शामिल हुए।​यह आयोजन बिहार राज्य किसान सभा, सीटू,बिहार प्रांतीय खेतिहर एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।रैली

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में शामिल लोग ​चारों श्रम संहिताओं को रद्द करना और मनरेगा को पुनः बहाल करने,​संविदा, ठेका व आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त कर सभी स्वीकृत पदों पर स्थायी बहाली करने,​एमडीएम रसोइया, आशा, ममता, वैक्सीन कूरियर और आंगनबाड़ी कर्मियों समेत सभी योजनाकर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने,​न्यूनतम मजदूरी 26 हजार रुपये प्रति माह और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने,​किसानों के सभी उत्पादों पर एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी करने,​बटाईदार व पट्टेदार किसानों का निबंधन कर उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने,​जबरन भूमि अधिग्रहण और पर्चाधारियों की बेदखली पर रोक लगाने,​ग्रामीणों पर होल्डिंग टैक्स व पानी टैक्स बंद करने और गृहविहीनों को आवास देने,​बिजली का निजीकरण बंद करने और स्मार्ट प्रीपेड मीटर वापस लेने आदि की मांग कर रहे थे।आंदोलन में शामिल श्रमिक ​भारत-अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करने,​ड्राइवर- विरोधी नए परिवहन कानून को वापस लेने,​पेट्रोल, रसोई गैस के दाम घटाने, महंगाई और खाद की कालाबाजारी पर लगाम लगाने,​राशन कार्ड से नाम काटना बंद कर खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने,​सभी के लिए मुफ्त, सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी की व्यवस्था और बाढ़- सुखाड़ का स्थायी समाधान करने को लेमर आवाज बुलंद की।

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