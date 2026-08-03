गोरक्षा का संदेश लेकर 400 किमी की पदयात्रा पर निकलीं कुसुम साहू

जमुआ में हुआ भव्य स्वागत के कोडरमा (डोमचांच) की कुसुम साहू अपनी माता सरिता देवी और साथी लीलावती कुमारी के साथ 21 लीटर जल लेकर लगभग 400

जमुआ, प्रतिनिधि। सावन माह के पावन अवसर पर झारखंड के कोडरमा (डोमचांच) की कुसुम साहू अपनी माता सरिता देवी और साथी लीलावती कुमारी के साथ 21 लीटर जल लेकर लगभग 400 किलोमीटर की कठिन पैदल कांवड़ यात्रा पर निकली हैं। यात्रा के पांचवें दिन जमुआ पहुंचने पर स्थानीय श्रद्धालुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद गाजे-बाजे के साथ उन्हें रात्रि विश्राम के लिए लंगटा बाबा मंदिर पहुंचाया गया। जमुआ से लोग डीजे की धून और बोल बम, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए खरगडीहा पहुंचे। स्वागत के दौरान पंकज कुमार, भाजपा नेता अनूप चन्द्रवंशी, अमरेंद्र कुमार, पंकज कुमार, अंकित कुमार, शंकर कुमार, सक्षम सेठ, अजय कुमार, विकास कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

यात्रा का उद्देश्य बतला दें कि डोमचांच स्थित झरनाकुंड धाम (तिलैया) से उठाये गए जल के साथ कुसुम साहू पहले सुल्तानगंज जायेंगी, उसके बाद वहां से जल लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगी। पिछले दो वर्षों से यह यात्रा कर रहीं कुसुम साहू की इस कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में गोरक्षा और गो सेवा के प्रति जागरूकता फैलाना है।

सरकार से अपील यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में कुसुम साहू ने बताया कि उनकी कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज में गो सेवा और गोरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग गायों को पालने के बाद उन्हें खुले में छोड़ देते हैं। इससे गायें सड़क किनारे और कूड़े के ढेर में प्लास्टिक तथा अन्य हानिकारक वस्तुएं खा लेती हैं, जिससे उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कहा कि गोरक्षा ही मेरा संकल्प है। उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है कि वे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और समाज में गो सेवा की भावना बढ़े।