21 लीटर जल लेकर बाबाधाम की पदयात्रा पर निकली कुसुम साहू का चकाई में युवाओं ने किया स्वागत

चकाई । निज प्रतिनिधि आस्था, श्रद्धा और अटूट संकल्प लेकर झारखंड के कोडरमा की बेटी कुसुम साहू 21 लीटर जल लेकर सुल्तानगंज होकर बाबा धाम की पैदल यात्रा पर निकली है। यात्रा के आठवें दिन बुधवार को कुसुम साहू के चकाई पहुंचने पर युवाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। चकाई भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं ने उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया और उनकी सफल एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। कुसुम साहू कोडरमा के प्रसिद्ध झरनाकुंड से 21 लीटर पवित्र जल एवं हाथ में कान्हा की प्रतिमा लेकर पैदल सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैवीनाथ धाम के लिए रवाना हुई हैं।

अजगैबीनाथ में जलार्पण कर वह वहां उत्तरवाहिनी गंगा से गंगाजल भरने के बाद देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करेंगी। वहां से वह बासुकीनाथ धाम पहुंचकर अपनी पदयात्रा पूर्ण करेंगी। उनके चकाई पहुंचते ही हर-हर महादेव और बोलबम के जयकारे से पूरा वातावरण भक्तिमयमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। लोगों ने कहा कि कुसुम साहू की यह कठिन पदयात्रा युवाओं के लिए प्रेरणा है और समाज में धर्म, संस्कृति तथा सनातन परंपराओं के प्रति आस्था का संदेश देती है। भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए कुसुम साहू का समर्पण अनुकरणीय है। इतनी कम उम्र में धर्म, संस्कृति और गौ सेवा के प्रति उनकी निष्ठा समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। कुसुम साहू ने बताया कि उनकी पदयात्रा झुमरीतिलैया के झरनाकुंड से शुरू हुई है। वे अपनी माता के साथ कांवर यात्रा पर निकली हैं और जमुआ व चतरो होते हुए यात्रा के आठवें दिन चकाई पहुंचीं। उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और लोगों के आशीर्वाद से ही यह कठिन यात्रा सहज प्रतीत हो रही है। उन्होंने चकाईवासियों द्वारा मिले सम्मान और स्नेह के लिए सभी का आभार भी व्यक्त किया। मौके पर शुभम कुमार, विश्वनाथ पांडेय, पुरुषोत्तम कुमार वर्मा, शिवम कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे।