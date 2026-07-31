फसल का मुआवजा दिलाने की मांग
कुशीनगर के महूई बुजुर्ग गांव की ग्राम प्रधान अनीता देवी ने बरसात के बाद धान की फसल बर्बाद होने पर विधायक पीएन पाठक से मुआवजे की मांग की है। उन्होंने बताया कि जल जमाव और नदी की सफाई न होने से किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। सैकड़ों किसान困ने से परेशान हैं।
कुशीनगर। कसया तहसील क्षेत्र के गांव महूई बुजुर्ग गांव की ग्राम प्रधान/प्रशासक अनीता देवी ने कुशीनगर विधायक पीएन पाठक को प्रार्थना पत्र देकर गांव में बरसात के पानी से डूबे कई एकड़ धान की फसल का तहसील प्रशासन से सर्वे करा किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व हुई बरसात से महूई बुजुर्ग और भैंसा डाबर टोले के सैकड़ों किसानों के धान की फसल पानी में डूबने से बर्बाद हो गया। जल जमाव से किसान परेशान है गांव से होकर जा रही हिरण्यवती नदी की सफाई नहीं होने से भी किसानों की फसल डूब रही है।
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