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जनपद सृजन के बाद पहली बार जुलाई में 29.36 करोड़ का राजस्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। अंतरराष्ट्रीय पयर्टन स्थली कुशीनगर ने जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में

जनपद सृजन के बाद पहली बार जुलाई में 29.36 करोड़ का राजस्व

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। अंतरराष्ट्रीय पयर्टन स्थली कुशीनगर ने जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जनपद सृजन के बाद पहली बार जुलाई महीने में जिले के निबंधक कार्यालयों ने 29 करोड़ 36 लाख रुपये का सर्वाधिक राजस्व अर्जित किया है। निबंधन विभाग के लिए यह उपलब्धि इस लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार पिछले साल जुलाई की तुलना में जिले में सवा तीन सौ से अधिक अतिरिक्त बैनामे हुए हैं। बैनामों की संख्या बढ़ने के साथ ही विभाग के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्टांप चोरी की संभावनाओं को मल्टीसिटी की अपेक्षा पूरी तरह दरकिनार कर जनपदवासियों ने ईमानदारी से खरीदारी का परिचय दिया है.

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कुशीनगर का इतिहास

कुशीनगर जनपद का सृजन वर्ष 1994 में हुआ। समय के साथ जिले में निबंधक कार्यालयों का विस्तार हुआ। मौजूदा समय में जिले में छह उप निबंधक कार्यालयों के माध्यम से जमीन और अन्य अचल संपत्तियों के पंजीकरण के साथ खरीद-बिक्री की जाती है। जिले का सबसे पुराना निबंधक कार्यालय हाटा में वर्ष 1907 में स्थापित हुआ था। इसके बाद अप्रैल 1946 में पडरौना, 2 जून 1990 को तमकुहीराज, मार्च 1999 में कसया, अप्रैल 2018 में कप्तानगंज और जनवरी 2019 में खड्डा निबंधन कार्यालय का सृजन हुआ। जिला मुख्यालय बनने के साथ ही पडरौना के आसपास के क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ीं। हाटा, कसया, कप्तानगंज, तमकुहीराज और खड्डा जैसे प्रमुख कस्बों में भी जमीन की मांग बढ़ती गई।असर निबंधन कार्यालयों के राजस्व पर भी पड़ा.

हालिया उपलब्धियाँ

जनपद सृजन के बाद पहली बार जुलाई 2026 में सर्वाधिक 29.36 करोड़ रूपये राजस्व हासिल कर कुशीनगर ने कीर्तिमान हासिल किया है। कुशीनगर का वार्षिक लक्ष्य 300 करोड़ राजस्व हासिल का है। जुलाई महीने में 32.31 करोड़ के मिले लक्ष्य के सापेक्ष 29.36 करोड़ रूपये राजस्व अर्जित किया गया है। पिछले साल जुलाई महीने में विभाग ने 23.18 करोड़ का राजस्व हासिल किया था। बैनामे के आधार पर देखें तो पिछले साल के 3395 के सापेक्ष जुलाई महीने में 3721 बैनामे हुए हैं। इसके पूर्व सबसे ज्यादा दिसंबर 2025 में 26.77 करोड़ तथा सबसे कम अक्तूबर 2025 में 15.71 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति हुई थी। जिले के सभी उपनिबंधक कार्यालयों में पिछले साल की जुलाई माह के सापेक्ष 19 से लगायत 36 प्रतिशत तक सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति की है.

पर्यटन नगरी का विकास

पर्यटन नगरी कुशीनगर बना जमीन की खरीद-बिक्री का हब

कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। पर्यटन क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और अन्य सेवाओं के विस्तार के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कृषि विश्वविद्यालय से जमीन की मांग को भी बल मिला है। कसया व कुशीनगर के आसपास पर्यटन गतिविधियों के विस्तार का प्रभाव जमीन की खरीद-बिक्री पर दिखाई दे रहे हैं। जिले के निबंधक कार्यालयों में कसया क्षेत्र में सबसे अधिक जमीन की बिक्री हुई। कसया की भौगोलिक स्थिति और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ाव के कारण यहां जमीन की मांग लगातार बढ़ रही है। कसया बाजार के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं। कसया-कुशीनगर क्षेत्र में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों के अलावा होटल, दुकान, आवास और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विस्तार ने भी जमीन की खरीद-बिक्री को गति दी है। यही वजह है कि जुलाई में कसया निबंधन कार्यालय क्षेत्र में सर्वाधिक बैनामे हुए हैं.

उपनिबंधक कार्यालय की उपलब्धियाँ

खड्डा निबंधक कार्यालय ने हासिल किया शत-प्रतिशत लक्ष्य

जिले के खड्डा निबंधक कार्यालय ने निर्धारित राजस्व लक्ष्य का शत-प्रतिशत हासिल किया। खड्डा क्षेत्र में भी जमीन की खरीद-बिक्री में तेजी देखी गई। सीमावर्ती क्षेत्र होने के साथ-साथ कृषि और अन्य गतिविधियों के कारण यहां जमीन के बैनामे होते हैं। विभागीय लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल करना निबंधन कार्यालय की उपलब्धि मानी जा रही है.

उपनिबंधक कार्यालय- लक्ष्य व राजस्व प्राप्ति

पडरौना- 70 करोड़ के सापेक्ष 60.5 करोड़

तमकुहीराज- 70 करोड़ के सापेक्ष 59.7 करोड़

हाटा- 42.3 करोड़ के सापेक्ष 38.7 करोड़

कसया- 78.4 करोड़ के सापेक्ष 67.7 करोड़

कप्तानगंज- 40 करोड़ के सापेक्ष 34.7 करोड़

खड्डा- 22.4 करोड़ के सापेक्ष 22.7 करोड़

कुशीनगर ने जुलाई माह में जनपद सृजन के बाद सर्वाधिक राजस्व अर्जित कर कीर्तिमान स्थापित किया है। सभी उपनिबंधक कार्यालयों ने पिछले जुलाई माह के सपेक्ष 19 से लगायत 36 प्रतिशत तक सर्वाधिक राजस्व हासिल किया है। कुशीनगर के छह उपनिबंधक कार्यालयों में कसया में सर्वाधिक जमीन के बैनामे तथा खड्डा ने शत प्रतिशत लक्ष्य को हासिल किया है.

बीएस वर्मा, एआईजी, स्टांप एवं निबंधन कुशीनगर

FAQs

कुशीनगर ने जुलाई में कितनी राशि का राजस्व अर्जित किया?
कुशीनगर ने जुलाई महीने में 29 करोड़ 36 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया।
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