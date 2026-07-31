संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाद्यान्न के लिए चिह्नित किए गांव

कुशीनगर में खाद्य एवं रसद विभाग ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने खड्डा और तमकुहीराज तहसील के प्रभावित गांवों की पहचान की है और कोटेदारों को खाद्यान्न ऊंचे, सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ आने पर प्रभावित परिवारों को समय पर राशन पहुँचाने की योजना बनाई जा रही है।

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। जिले के बाढ़ संभावित क्षेत्रो को देखते हुए खाद्य एवं रसद विभाग ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग ने खड्डा और तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों को चिह्नित करते हुए, वहां के उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि यदि खाद्यान्न सुरक्षित रहेगा तभी आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों तक समय पर राशन पहुंचाया जा सकेगा।

बाढ़ प्रभावित गांवों की निगरानी जिला पूर्ति विभाग की ओर से संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों की निगरानी शुरू कर दी गई है। संबंधित कोटेदारों से कहा गया है कि वे सरकारी गेहूं, चावल सहित अन्य खाद्यान्न को ऐसे ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर रखें, जहां बाढ़ का पानी पहुंचने की संभावना नहीं हो। इसके साथ ही खाद्यान्न के रखरखाव और वितरण व्यवस्था पर भी लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गयें हैं। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि बाढ़ आने की स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती खाद्यान्न को सुरक्षित रखना और जरूरतमंदों तक समय से पहुंचाना होता है।

आपदा के लिए आवश्यक तैयारियां इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं, ताकि आपदा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। डीएसओ कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि बाढ़ की संभावना वाले खड्डा तहसील क्षेत्र के शिवपुर, मरचहवा, हरिहरपुर व नारायणपुर और तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के अमवा खास व पिपरा आदि गांवों को चिह्नित किया गया है। संबंधित कोटेदारों को खाद्यान्न ऊंचे व सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए गये हैं।

सरकारी प्रयासों की प्राथमिकता विभाग पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, तो प्रभावित परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। विभाग की प्राथमिकता है कि किसी भी पात्र लाभार्थी को राशन मिलने में दिक्कत न हो।