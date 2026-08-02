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समस्याओं के निस्तारण में कुशीनगर लगातार 10वीं बार पुलिस प्रदेश में अव्वल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर पुलिस ने आईजीआरएस पोर्टल पर जन शिकायतों के निस्तारण में लगातार 10वीं बार प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के नेतृत्व में सभी 21 थानों ने उत्कृष्ट कार्य किया, जिससे 97.27 प्रतिशत लोगों ने संतोष जाहिर किया। पुलिस जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है।

समस्याओं के निस्तारण में कुशीनगर लगातार 10वीं बार पुलिस प्रदेश में अव्वल

पडरौना, निज संवाददाता। राज्य स्तर पर जारी नवीनतम समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों का समुचित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में कुशीनगर पुलिस लगातार 10 वीं बार प्रदेश में नंबर वन स्थान हासिल की है। जिले की पुलिस के प्रति 97.27 प्रतिशत लोगों ने शिकायतों के समाधान को बेहतर बताते हुए संतुष्टि जाहिर की है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार द्वारा आईजीआरएस पर विशेष ध्यान देते हुए समय-समय पर गोष्ठियों का आयोजन कर सभी थाना प्रभारी/जनपदीय आईजीआरएस सेल को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश देते रहे हैं। इसके चलते एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के अंतर्गत माह जुलाई में जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के फलस्वरूप सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लगातार 10 वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

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इसमें सभी 21 थानों में 20 थानों ने 100 फीसदी के साथ नंबर वन रैक हासिल कर प्रथम स्थान हासिल करने में सहयोग किया है। वहीं विशुनपुरा थाना ने 99 फीसदी रैंक हासिल किया है। उप्र शासन लखनऊ द्वारा जुलाई में कुशीनगर पुलिस के कुल 2344 आईजीआरएस शिकायतों पर फीडबैक लिया गया, जिनमें से 2280 आवेदकों द्वारा स्वयं को पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट जाहिर की।इस संबंध में एसपी केशव कुमार ने कहा कि इसमें आईजीआरएस सेल समेत संबंधित थानों के पुलिस कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है। कहा कि यह उपलब्धि पूरी टीम के सामूहिक प्रयास, अनुशासन, तथा जनसेवा के प्रति समर्पण का परिणाम है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भविष्य में भी पुलिस जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। जिले को लगातार नंबर वन बनाने वाले पुलिस कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह लगातार कड़ी मेहनत करके जनपद में प्रदेश में नंबर वन स्थान दिलाते रहें।

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