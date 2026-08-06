कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में सांसद विजय कुमार द्विवेदी के प्रयासों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 21 ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति मिली है। इन सड़कों के निर्माण से जिले के विकास खंडों के कई गांवों को सीधा लाभ होगा, जिससे ग्रामीण संपर्क बेहतर होगा और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

सांसद की पहल पर जिले में 21 सड़कों के निर्माण की मिली मंजूरी

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। लोकसभा क्षेत्र कुशीनगर के ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। सांसद विजय कुमार दुबे के प्रयासों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत जनपद की 21 ग्रामीण सड़कों के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। लगभग 34.51 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण से जिले के छह विकास खंडों के दर्जनों गांवों को सीधा लाभ मिलेगा और ग्रामीण संपर्क व्यवस्था पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ होगी।

परियोजनाओं का विवरण स्वीकृत परियोजनाओं में हाटा विकास खंड में 4 सड़कें (4.67 किमी), कप्तानगंज में 5 सड़कें (9.305 किमी), नेबुआ नौरंगिया में 1 सड़क (1.45 किमी), कसया में 1 सड़क (1.75 किमी), पड़रौना में 1 सड़क (2.00 किमी) तथा विशुनपुरा विकास खंड में 9 सड़कें (15.335 किमी) शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से वर्षों से बेहतर सड़क सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। नई सड़कों के निर्माण से किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, वहीं विद्यार्थियों, मरीजों और आम नागरिकों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। बेहतर सड़क संपर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नया विस्तार मिलेगा तथा क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्राप्त होगी।

सांसद का आभार सांसद विजय कुमार दुबे ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और कुशीनगर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत ग्रामीण संपर्क मार्ग विकास की आधारशिला होते हैं।

ग्रामीण भारत की दिशा में कदम इन सड़कों के निर्माण से न केवल लोगों का जीवन सुगम होगा, बल्कि आत्मनिर्भर एवं विकसित ग्रामीण भारत के निर्माण के लक्ष्य को भी नई मजबूती मिलेगी। सांसद ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को स्वीकृत कराकर कुशीनगर के सर्वांगीण विकास की गति को और तेज किया जाएगा।