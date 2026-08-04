आशाओं का ईपीएफ भुगतान 10 साल से अटका, विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आशा और आशा संगिनी कार्यकर्ताओं के लंबित ईपीएफ भुगतान का त्वरित समाधान करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 10 वर्षों में आशा कार्यकर्ताओं के खातों में आवश्यक रकम नहीं पहुंची है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने कटौती की थी।
कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। कुशीनगर जिले की आशा और आशा संगिनी कार्यकर्ताओं के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कुशीनगर सदर विधायक पीएन पाठक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर आशा कार्यकर्ताओं के लंबित ईपीएफ भुगतान का तत्काल निस्तारण कराने की मांग की है।विधायक ने अपने पत्र में बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 23 अगस्त 2005 से कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को वर्तमान में औसतन चार हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि मिलती है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार इन पर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का प्रावधान लागू होता है और राज्य सरकार की ओर से 12 प्रतिशत अंशदान उनके खातों में जमा किया जाना चाहिये।
पत्र के अनुसार, रिजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ईपीएफओ गोरखपुर ने वर्ष 2016-17 में कुशीनगर जिला स्वास्थ्य समिति के खातों से करीब तीन करोड़ रुपये की कटौती भी कर ली थी। इसके बावजूद लगभग दस वर्ष बीत जाने के बाद भी यह धनराशि आशा कार्यकर्ताओं के ईपीएफ खातों में स्थानांतरित नहीं की गई है। विधायक ने यह भी उल्लेख किया है कि गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल के कुल 11 जिलों में भी इसी प्रकार जिला स्वास्थ्य समितियों के खातों से ईपीएफ मद की धनराशि काटी गई थी, लेकिन संबंधित आशा कार्यकर्ताओं को अब तक इसका लाभ नहीं मिल सका है।
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