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आईटीआई में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 15 तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर में राजकीय एवं निजी आईटीआई में 2026 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त रात 12 बजे तक कर दी गई है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से कई व्यवसायों में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा। शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपये है।

आईटीआई में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 15 तक

कुशीनगर राजकीय एवं निजी आईटीआई 2026 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त की रात 12 बजे तक कर दी गई है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से दो राजकीय आईटीआई में संचालित छह दीर्घकालीन व्यवसायों में प्रवेश के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी एससीवीटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थान और व्यवसाय के विकल्प में बदलाव के लिए पोर्टल 12 अगस्त तक खुला रहेगा। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लिए शुल्क 300, एससी-एसटी के लिए 250 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी नोडल राजकीय आईटीआई पडरौना से संर्पक कर सकते है।

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