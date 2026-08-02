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कराटा के जनपदीय प्रतियोगिता में पडरौना बना ओवरऑल चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर में बीएसए अनिल कुमार सिंह के निर्देश पर 2026 की बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत कराटा प्रतियोगिता के ट्रायल का आयोजन किया गया। पडरौना विकास खंड के खिलाड़ियों ने पहले स्थान पर रहते हुए ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दुदही विकास खंड दूसरे स्थान पर रहा।

कराटा के जनपदीय प्रतियोगिता में पडरौना बना ओवरऑल चैंपियन

कुशीनगर। ‎बीएसए अनिल कुमार सिंह के निर्देश पर जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता-2026 के तहत कराटा प्रतियोगिता एवं मंडलीय प्रतियोगिता के लिए ट्रायल का आयोजन जिला स्टेडियम पडरौना में किया गया। प्रतियोगिता की अध्यक्षता बीईओ दुदही रीता गुप्ता ने की। ‎जिला व्यायाम शिक्षक अनिल कुमार मिश्र के नेतृत्व एवं सह नोडल अमित श्रीवास्तव की देखरेख में आयोजित प्रतियोगिता में पडरौना विकास खंड के खिलाड़ियों ने अपने-अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, जबकि दुदही विकास खंड दूसरे स्थान पर रहा। पडरौना विकास खंड की टीम मंडलीय प्रतियोगिता में जनपद का प्रतिनिधित्व करेगी।

बालक वर्ग में कंपोजिट विद्यालय रवींद्रनगर के आयूष, सूरज मद्धेशिया, आयुष्मान, प्रिंस चौरसिया एवं प्रियांशु गोंड ने अपने-अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में यूपीएस भिसवा सरकारी की नीलम गुप्ता, किरन एवं खुशी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्थान बनाया। कराटा कोच बेबी मद्धेशिया एवं कुमकुम ठाकुर की देखरेख में खिलाड़ियों का ट्रायल हुआ। अध्यक्षता कर रही बीईओ रीता गुप्ता ने कहा कि खेल बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं। इस दौरान हरेंद्र सिंह, नवनीत तिवारी, संजय सिंह, संदीप तिवारी, योगेंद्र सिंह, शशांकशेखर सिंह, संजय गुप्ता, राजेश यादव, अमित कन्नौजिया, पुण्यप्रकाश गिरि, पवन, ओमप्रकाश सिंह, अमित तिवारी, मदन यादव, नित्यानंद चौबे, आफताब आलम, प्रमिला देवी, अनिल जायसवाल, अभय गुप्ता आदि व्यायाम शिक्षक मौजूद रहे।

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