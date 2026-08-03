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कुश के घने जंगल के बीच मिले थे कुशेश्वरनाथ महादेव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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कुशेश्वरस्थान, जिसे बाबाधाम के नाम से भी जाना जाता है, का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। हर सावन की सोमवारी पर यहां एक लाख से अधिक श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। यहां शिवलिंग की स्थापना संत खागा हजारी ने की थी और बाबा की महिमा अद्भुत है।

कुश के घने जंगल के बीच मिले थे कुशेश्वरनाथ महादेव

मिथिला के बाबाधाम के नाम से प्रसिद्ध कुशेश्वरस्थान का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यहां सावन की सभी सोमवारी पर एक लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। पेश है हमारे कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रतिनिधि महेश कानोडिया की रिपोर्ट :

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अतीत की एक झलक

मंदिर न्यास समिति के वरिष्ठ सदस्य मणिकांत झा बताते हैं कि बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मनवांछित फलदायक महादेव हैं। बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले घने कुश के जंगल के बीच गाय चरा रहे चरवाहे रामपुर रौता निवासी संत खागा हजारी ने बाछी के स्तन से दूध गिरते देख उस स्थान की खुदाई करवायी। वहां शिवलिंग के स्वरूप में कुशेश्वरनाथ महादेव का प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय से यहां पूजा-अर्चना की शुरुआत हो गई। कुश के जंगल के बीच प्रादुर्भाव होने से महादेव का नाम कुशेश्वरनाथ पड़ा। बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा के लंबे इतिहास में त्रेता युग की भी चर्चा है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने यहां शिवलिंग की स्थापना की थी।

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श्रद्धालुओं की भीड़

सावन की सोमवारी पर यहां दूर-दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। स्थानीय बुजुर्ग समाजसेवी चंद्र शेखर साह बताते हैं कि बरौनी के सिमरिया घाट से कांवर लेकर लोग यहां जल चढ़ाने आते हैं। न्यास समिति के सदस्य संतोष पोद्दार बताते हैं कि समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अच्छी व्यवस्था की जाती है।

सामान्य प्रश्न

कुशेश्वरस्थान का इतिहास कब से है?
कुशेश्वरस्थान का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है।
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