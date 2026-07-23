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हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने गुरुवार को नेहरू लाइब्रेरी से गेट नंबर तीन तक जुलूस निकाला। छात्र नेता मधु ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, आरोप लगाते हुए कि परीक्षा के बार-बार लीक होने से छात्रों का विश्वास घटा है। उन्होंने निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया।

हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने गुरुवार को नेहरू लाइब्रेरी से गेट नंबर तीन तक जुलूस प्रदर्शन किया। छात्र नेता मधु ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार पेपर लीक होने की घटनाओं से व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा कम हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए।

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