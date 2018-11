कुरुक्षेत्र: 3 दिसंबर से कुंभ और 7 दिसंबर से शुरू होगा गीता महोत्सव

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इस साल तीन दिसंबर से कुरुक्षेत्र कुंभ शुरू हो रहा है। वहीं सात दिसबर से गीता महोत्सव शुरू होगा और इसी दिन कुंभ मिलन समाप्त होगा। रविवार को दिल्ली के लाल किला में इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुरुक्षेत्र कुंभ का समापन और गीता महोत्सव का शुभारंभ का साथ आना का योग एक ऐतिहासिक अवसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सदियों बाद यह पहला अवसर होगा, जब कुरुक्षेत्र में कुंभ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में एक समय में द्वादश कुंभ यानी 12 स्थानों पर कुंभ लगाए जाने की परंपरा थी, लेकिन समय के साथ यह परंपरा लुप्त हो गई। अब एक बार फिर से कुंभों के पुनर्जागरण का प्रयास हो रहा है।

