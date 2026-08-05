अंतर्राष्ट्रीय कुराश खिलाड़ी देने वाले अखाड़े में कीचड़, खिलाड़ी निराश
वाराणसी में प्रीति पटेल ने तजाकिस्तान में पदक जीता, लेकिन प्रशिक्षण का अखाड़ा बारिश के बाद कीचड़ में सना हुआ है। स्थानीय प्रतिनिधियों से मदद के कई प्रयास हुए लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले। खिलाड़ी गद्दे के अभाव में कठिनाई महसूस कर रहे हैं और उचित संसाधनों की कमी से पदक जीतने में मुश्किल हो रही है।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। जिस मिट्टी में अभ्यास कर गद्दे पर भिड़कर कुराश खिलाड़ी प्रीति पटेल ने तजाकिस्तान के दुशांबे में भारत के लिए पदक जीता था, संजोई स्थित वह अखाड़ा कीचड़ से सना हुआ है। बारिश के बाद से यह लगभग बंद है। प्रीति ही नहीं, इस अखाड़े ने कुराश के कई राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए लेकिन संसाधन के नाम पर अखाड़े में कुछ नहीं है। खिलाड़ी खुद के बूते अखाड़ा तैयार कर अभ्यास करते आए हैं। अब मौसम के कारण वह भी बंद है। खिलाड़ियों का कहना है कि कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामने अखाड़े की दुर्दशा का मुद्दा उठाया गया। प्रीति के पदक जीतने के बाद चर्चा में आए अखाड़े को लेकर कई मंच पर बात उठाई गई। हर जगह आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। प्रीति पटेल बताती हैं, यहां मिट्टी में अभ्यास के बाद गद्दे पर विपक्षी खिलाड़ियों से भिड़ना थोड़ा कठिन लगता है। उनके कोच अजीत पाल का कहना है कि फिलहाल गद्दा न सही लेकिन कम से कम टिन शेड ही लग जाए तो हर समय यहां अभ्यास शुरू हो जाए। थोड़ी सी बारिश होते ही अखाड़े की मिट्टी कीचढ़ हो जाती है। फिर कई दिन तक अभ्यास बंद रहता है। जबकि कुराश की राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हर दो से तीन माह के अंतराल पर होती रहती हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को काफी जूझना पड़ता है。
थोड़ी सहूलियत मिले तो पदकों की बढ़ेगी संख्या
मथुरापुर भरथरा की प्रीति पटेल ने तजाकिस्तान के दुशांबे में 11 से 15 जून तक एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। सहारनपुर में 69वीं नेशनल चैंपियनशिप में प्रीति पटेल और उनकी बहन प्राची पटेल ने स्वर्ण, छोटी बहन शशि पटेल ने रजत पदक जीता था। प्रीति ने बताया कि अगर गद्दे पर अभ्यास की होती तो पदक का रंग सोने का होता। यहां लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम भी नहीं है। अब बारिश में मिट्टी का अखाड़ा कीचड़ में सना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शिवकुमार पाल, आयुष अनमोल, गौतम राय, शुभम वर्मा कहते हैं, शासन, प्रशासन स्तर से इस अखाड़े की मदद हो तो कई खिलाड़ियों का भला हो और देश के लिए पदक मिल सके।
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