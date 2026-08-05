अंतर्राष्ट्रीय कुराश खिलाड़ी देने वाले अखाड़े में कीचड़, खिलाड़ी निराश

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। जिस मिट्टी में अभ्यास कर गद्दे पर भिड़कर कुराश खिलाड़ी प्रीति पटेल ने तजाकिस्तान के दुशांबे में भारत के लिए पदक जीता था, संजोई स्थित वह अखाड़ा कीचड़ से सना हुआ है। बारिश के बाद से यह लगभग बंद है। प्रीति ही नहीं, इस अखाड़े ने कुराश के कई राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए लेकिन संसाधन के नाम पर अखाड़े में कुछ नहीं है। खिलाड़ी खुद के बूते अखाड़ा तैयार कर अभ्यास करते आए हैं। अब मौसम के कारण वह भी बंद है। खिलाड़ियों का कहना है कि कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामने अखाड़े की दुर्दशा का मुद्दा उठाया गया। प्रीति के पदक जीतने के बाद चर्चा में आए अखाड़े को लेकर कई मंच पर बात उठाई गई। हर जगह आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। प्रीति पटेल बताती हैं, यहां मिट्टी में अभ्यास के बाद गद्दे पर विपक्षी खिलाड़ियों से भिड़ना थोड़ा कठिन लगता है। उनके कोच अजीत पाल का कहना है कि फिलहाल गद्दा न सही लेकिन कम से कम टिन शेड ही लग जाए तो हर समय यहां अभ्यास शुरू हो जाए। थोड़ी सी बारिश होते ही अखाड़े की मिट्टी कीचढ़ हो जाती है। फिर कई दिन तक अभ्यास बंद रहता है। जबकि कुराश की राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हर दो से तीन माह के अंतराल पर होती रहती हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को काफी जूझना पड़ता है。