कुमाऊं विवि ने शुल्क जमा न करने वाले छात्रों के परीक्षा परिणाम रोके

नैनीताल, संवाददाता। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने मुख्य एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ आवेदन व शुल्क जमा नहीं करने वाले कई छात्रों के परिणाम फिलहाल रोक दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने निर्धारित समय के साथ अतिरिक्त अवसर मिलने के बावजूद परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया या जिनके आवेदन विवि तक नहीं पहुंचे, उनके परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे।विवि की ओर से विभिन्न मुख्य एवं व्यावसायिक (प्रोफेशनल) पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर एवं अन्य परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं। परिणामों की सूची के अंत में उप परीक्षा नियंत्रक डॉ. नंदन सिंह बिष्ट ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन विवि को प्राप्त नहीं हुए हैं अथवा जिन्होंने परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, उनका परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है।