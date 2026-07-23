कुमाऊं विवि ने शुल्क जमा न करने वाले छात्रों के परीक्षा परिणाम रोके
कुमाऊं विश्वविद्यालय ने मुख्य एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं, लेकिन जिन छात्रों ने आवेदन या शुल्क नहीं जमा किया, उनके परिणाम रोक दिए गए हैं। विवि ने छात्रों से अपील की है कि वे आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें ताकि उनका परिणाम जारी किया जा सके।
नैनीताल, संवाददाता। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने मुख्य एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ आवेदन व शुल्क जमा नहीं करने वाले कई छात्रों के परिणाम फिलहाल रोक दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने निर्धारित समय के साथ अतिरिक्त अवसर मिलने के बावजूद परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया या जिनके आवेदन विवि तक नहीं पहुंचे, उनके परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे।विवि की ओर से विभिन्न मुख्य एवं व्यावसायिक (प्रोफेशनल) पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर एवं अन्य परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं। परिणामों की सूची के अंत में उप परीक्षा नियंत्रक डॉ. नंदन सिंह बिष्ट ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन विवि को प्राप्त नहीं हुए हैं अथवा जिन्होंने परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, उनका परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, इस बार विभिन्न कक्षाओं में ऐसे छात्र भी परीक्षा में शामिल हुए, जिन्होंने निर्धारित समय तक परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया। विवि प्रशासन ने उन्हें शुल्क जमा करने के लिए अतिरिक्त समय भी उपलब्ध कराया था, लेकिन इसके बावजूद कई विद्यार्थियों ने औपचारिकताएं पूरी नहीं कीं। ऐसे मामलों में विवि ने नियमों के तहत परिणाम रोकने का निर्णय लिया है। विवि प्रशासन का कहना है कि संबंधित छात्र निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नियमानुसार अपने परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों से शीघ्र आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि उनके परीक्षा परिणाम जारी किए जा सकें।
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