स्नातक प्रथम सेमेस्टर में 10 अगस्त तक होंगे प्रवेश, 3 से कक्षाएं
कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। ‘समर्थ’ पोर्टल पर छात्र अपने शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन कर सकेंगे। नियमित कक्षाएं 3 अगस्त से शुरू होंगी। इस कॉलेज में 230 नए छात्रों ने प्रवेश लिया है।
समर्थ पोर्टल का ‘रिव्यू एंड प्रोसेस’ विकल्प 10 अगस्त तक रहेगा सक्रिय कॉलेजों में 3 अगस्त से शुरू होंगी नियमित कक्षाएंहल्द्वानी,वरिष्ठ संवाददाता। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर की चल रही प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। अब ‘समर्थ’ पोर्टल पर पंजीकृत विद्यार्थी अपने शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन कराकर कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे।एमबीपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एनएस बनकोटी ने बताया कि विवि प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के तहत समर्थ पोर्टल का ‘रिव्यू एंड प्रोसेस’ विकल्प 10 अगस्त तक ही सक्रिय रहेगा। वहीं कॉलेज में नियमित कक्षाओं का संचालन 3 अगस्त से होगा।
पहले 31 अगस्त प्रवेश की अंतिम तिथि तय की गई थी। इधर, एमबीपीजी कॉलेज में शुक्रवार को 230 नए छात्रों ने प्रवेश लिया। इनमें बीए प्रथम सेमेस्टर में 131, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में 54, बीएससी में 17 एवं बीएससी बायोलॉजी में 28 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। कॉलेज में अब तक कुल 3,028 प्रवेश हो चुके हैं, जिनमें 1,729 छात्राएं और 1,299 छात्र शामिल हैं। महिला कॉलेज में शुक्रवार को कॉलेज में 11 छात्राओं ने प्रवेश लिया।
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