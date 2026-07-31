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सम सेमेस्टर के मुख्य व व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का रिजल्ट घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 2026 के सम सेमेस्टर की परीक्षा परिणामों की घोषणा की है। विद्यार्थी परिणाम को समर्थ पोर्टल और विश्वविद्यालय के ईआरपी पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके लिए एबीसी आईडी की आवश्यकता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों के परिणाम जैसे बीए, बीबीए, एमबीए आदि शामिल हैं।

सम सेमेस्टर के मुख्य व व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का रिजल्ट घोषित

नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 के सम सेमेस्टर की मुख्य, बैंक और एक्स-स्टूडेंट परीक्षाओं के अंतर्गत विभिन्न मुख्य एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। विवि ने परिणाम अधिसूचना जारी करते हुए, विद्यार्थियों से अपना परीक्षा परिणाम समर्थ पोर्टल और विश्वविद्यालय के ईआरपी पोर्टल पर देखने को कहा है। विश्वविद्यालय के सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉ. नंदन सिंह बिष्ट अनुसार परिसरों, संबद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों के पंजीकृत विद्यार्थी अपना परिणाम www.kunainital.samarth.edu.in पर उपलब्ध समर्थ स्टूडेंट अकाउंट या विश्वविद्यालय के ईआरपी पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों के पास एबीसी आईडी होना अनिवार्य है।

विद्यार्थी अनुक्रमांक, पंजीकरण संख्या, ईमेल अथवा मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम संबंधित महाविद्यालयों और संस्थानों के लॉगिन पर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। घोषित परिणामों में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीबीए एलएलबी, बीबीए, बीसीए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बीएड, एमबीए, एमएससी (होम साइंस-फूड एंड न्यूट्रिशन), बीए एलएलबी, एमफार्मेसी, एमए (वीमेंस स्टडीज) और एमवोक (हॉस्पिटैलिटी) सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर के परिणाम शामिल हैं।

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