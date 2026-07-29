कुमाऊं विश्वविद्यालय ने सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम किए घोषित
कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 2026 शैक्षणिक वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र ईआरपी पोर्टल के माध्यम से अपने परिणाम देख सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि जिन विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा नहीं है, उनका परिणाम रोका गया है।
नैनीताल। कुमाऊं विवि ने शैक्षणिक वर्ष 2026 की स्नातक और स्नातकोत्तर सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा परिणाम विवि के ईआरपी पोर्टल पर जारी किए गए हैं, जिसे छात्र अपनी एबीसी आईडी और लॉगिन विवरण के माध्यम से देख सकते हैं। सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉ. नंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि परिणाम महाविद्यालयों के लॉगिन पर भी उपलब्ध हैं। जिन विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा नहीं है, उनका परिणाम फिलहाल रोका गया है।
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